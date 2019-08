Smider tocifret millionbeløb: Tv-kok køber luksuslejlighed

Han er kendt for at svinge med kniven i køkkener på Restaurant Paustian og Geist og holde den for struben på knap så succesfulde restauranter i programserien 'Med kniven for struben' på TV3..

Nu har tv-kokken Bo Bech har netop betalt ti millioner kroner for en 191 kvadratmeter stor lejlighed med udsigt til Søerne i København. Det skriver boliga.dk

Bo Bech kan se frem til at flytte ind i en lejlighed med udsigt over søerne i København. Foto: Bo Svane

Lejligheden var udbudt til salg hos liebhavermæglerkæden Ivan Eltoft Nielsen for 11,5 millioner kroner - og dermed har Bech altså fået halvanden million kroner i rabat.

Påtænker Bo Bech at flytte ind i sin nyerhvervede lejlighed, kommer der ikke til at være langt på arbejde for den 47-årige restauratør. Bechs restaurant Geist ligger nemlig bare to kilometer fra den nye adresse.