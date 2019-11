Smider tøjet på tv: Nu er ALT forandret

Når 'Date mig nøgen' løber over skærmen igen om to uger på TV2 Zulu, er 26-årige Julie Danielsen en af de modige kvinder, der smider tøjet i håbet om at finde kærligheden.

Denne gang er det den 23-årige fisker Allan, der må vælge og vrage blandt de fem modige kvinder. Desværre for Julie Danielsen blev det ikke til en date for hende.

Julie Danielsen faldt nemlig ikke helt i Allans smag, og derfor blev hun valgt fra som den første.

Alligevel har hun været enormt glad for at være med i programmet. Det har nemlig gjort en kæmpe forskel for hende som person.

- Jeg har fået et ordentligt selvtillidsboost af at være med i programmet. Det har virkelig gjort, at jeg ser mig selv med mere positive øjne. Jeg elsker min krop nu. Når jeg har været i bad og går rundt herhjemme, kan jeg finde på at rende nøgen rundt. Det kunne jeg aldrig finde på før. Der ville jeg være nervøs for, hvad andre tænkte, siger hun og fortæller, at hun før i tiden ikke var tilfreds med sin krop:

- Jeg har måske ikke været så tilfreds med min krop, fordi jeg jo har lidt flere former end de fleste. Men det har ændret sig helt nu. Nu har jeg virkelig indset, at alle kroppe er smukke, og at jeg er smuk, som jeg er.

Selvom Julie Danielsen blev valgt fra som den første, fik hun mange positive kommentarer med fra fisker-Allan. Kommentarer, som hun vil huske på i fremtiden.

- Jeg fik rigtig mange komplimenter. Selvom man ikke kunne se det, fordi jeg stod inde i boksen, så smilede jeg rigtig meget. Det var en rigtig god oplevelse at være med, og det var dejligt med de komplimenter, jeg fik, siger hun og fortsætter:

- Hans kommentarer har virkelig hjulpet mig. Jeg har været en storsmilende person lige siden, fordi jeg virkelig har taget det til mig. Det har gjort mig mere åben for fremtiden i forhold til at finde en fyr. Jeg har altid gået med skyklapper for øjnene med, at mænd kun ville have topmodeller, men nu er det bevist, at der er mænd, der vil have kvinder med former, som jeg jo også har.

Allan kan frit vælge mellem kvinderne i båsene i 'Date mig nøgen'. Foto: Per Arnesen/TV2

Ser en fyr

Deltagelsen i 'Date mig nøgen' har også betydet, at Julie Danielsen har fået meget mere mod på i forhold til at give sig i kast med dating.

- Jeg ser en mand nu. Men det er ikke noget helt vildt. Vi tager det stille og roligt. Han kan lide min krop. Jeg skal ikke gemme mig og suge maven ind. Jeg kan være fri, og det er sådan, jeg gerne vil have det, siger hun.

- Jeg startede en Tinder-profil efter 'Date mig nøgen', og det var egentlig der, jeg mødte ham. Det er ganske nyt, men der er potentiale.

Derfor er Julie Danielsen da også helt afklaret med, at Allan ikke valgte at tage på date med hende.

- Jeg var ikke ked af, at jeg blev valgt fra, for jeg fik så mange positive ord med på vejen. Selvfølgelig vil man gerne nå videre, men samtidig havde jeg også en følelse af, at det var helt okay, at jeg røg ud, for jeg har alligevel fået så meget positivt ud af det, siger hun og fortsætter:

- Hvis jeg stadig er single, ville jeg helt sikkert gøre det igen (deltage i programmet, red.). Det er den fedeste oplevelse, man får, og det er sådan en anderledes form for dating, som er rigtig sjov, og som tiltaler mig. Det er selvfølgelig et meget grænseoverskridende program, når man står nøgen på landsdækkende tv, men det er det hele værd.

Julie Danielsen føler sig som en ny person, efter hun har været med i 'Date mig nøgen'. Foto: Per Arnesen/TV2

- Det lyder til, at du også har et budskab med at stå frem?

- Jeg synes, det er vigtigt at slå et slag for, at det er vigtigt, at man elsker sin krop. Alle kroppe og alle former er velkommen. Programmet har fuldstændig forandret mig, og hvis du spørger min familie, siger de, at jeg er helt forandret på en positiv måde. Så jeg kan anbefale alle at gøre det her.

Grundet omrokeringer i sendefladen på TV2 Zulu sendes næste afsnit af 'Date mig nøgen' først om to uger. Du kan dog allerede nu se snigpremiere på TV2 Play.