Smidt på porten

Teitur Skoubo kommer alligevel ikke til at deltage ved næste års Stjerneboksning, der arrangeres af Bryggen-parret Cengiz og Geggo, da han simpelthen har misset for mange træninger.

Dermed må hans modstander, Lenny Pihl, også se til fra sidelinjen, når eventen efter planen afvikles til februar.

'Vi kan hermed meddele, at der d.20 februar IKKE bliver en kamp vi ellers havde glædet os til - nemlig kampen imellem de to Paradise Hotel vindere, Lenny og Teitur. Årsagen er at Teitur desværre ikke har kunne passe sin ugentlige hold-træning i CIK, og pga for mange udeblivelser (5 ud af 11 træninger) nu er officielt ude', lyder det på Stjerneboksnings Instagram-profil.

Kræver dedikation

Dermed må stævnet også vinke farvel til Lenny Pihl.

'Desværre går det udover Lenny, som derfor heller ikke får en kamp - fordi ingen kamp, uden en modstander. BRAND ærgerligt, men boksning er en benhård sport der kræver dedikation, motivation og seriøsitet', skriver Bryggen-parret.

Da Ekstra Bladet fanger Teitur Skoubo over telefonen, fortæller han, at han søndag kom hjem fra Færøerne kort før træning og ganske enkelt missede den femte træning, fordi han sov for længe.

- Jeg skulle lige sove i en time inden træning, men så vågnede jeg først henad aften, siger Teitur Skoubo.

Ikke bitter

Han fortæller, at han har misset andre træninger grundet rejser og coronavirus, som han for nylig blev ramt af.

Teitur og Lenny har været voldsomt uvenner i kølvandet på 'Singletown', hvor Lennys daværende kæreste Melina følte sig mobbet og kørt på af Teitur i programmet. Der var derfor lagt op til giganternes kamp, og det ærgrer Teitur, at den nu ikke bliver til noget.

- Jeg havde glædet mig til at sætte ham på plads, men jeg går ikke rundt og er bitter. Jeg havde glædet mig til det, og det er nederen, men så må jeg fokusere på noget andet. For eksempel mine fitnessklienter.