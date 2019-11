Smidt ud af Bagedysten: Det har hjulpet mig

Lørdag aften måtte tandlægen Louise Jensen lige inden semifinalen sige farvel til 'Den store bagedyst'.

Aftenens tema var ferie, men det betød ikke, at deltagerne kunne smække benene op.

Der skulle blandt andet laves kager ud fra cocktails, øde palmeøer og ikoniske bygningsværker.

I den første udfordring skulle deltagerne kreere kager ud fra populære feriedrinks såsom Piña Colada og sangria.

Louise Jensen lå med i toppen af feltet efter de to første udfordringer, hvor hun både fik ros for sin sangria-kage og sit bud på den helt særlige feriekage, som dommer Markus Grigo havde skabt til lejligheden.

I den sidste udfordring kastede Louise Jensen sig over at bygge Barcelonas ufuldendte kirke La Sagrada Familia i småkagedej.

Mens bygningsværket har været over 100 år undervejs, havde Louise Jensen kun tre timer til at bygge den store kirke, og det blev tungen på vægtskålen.

- Jeg er sikker på, at man kunne havde løst det på mange andre bedre måder. Jeg var nået til et punkt, hvor kreativiteten ikke kom af sig selv mere.

- Jeg tror, det handler om, at man er presset i forhold til at finde på gode idéer, siger Louise Jensen.

Hun virkede dog ikke synderligt overrasket over sit exit fra konkurrencen, selv om hun gerne havde set sig selv fortsætte.

- Jeg havde drømt om at være med i finalen, det var mit mål. Men det var også et mål at prøve det af - som en personlig udfordring, siger Louise Jensen.

- Vi har alle været sindssygt presset. Når man kommer derud, hvor man bliver rigtig presset, lærer man rigtig meget om sig selv. Så kan man lidt mere, end man regnede med, siger hun.

Selv om det ikke blev til en plads i semifinalen, føler Louise Jensen, at konkurrencen har hjulpet hende i arbejdet som tandlæge, da nogle af hendes patienter genkender hende.

- De fleste er jo bange, når de går til tandlæge, men hvis de føler en gensynsoplevelse, når de ser mig, kan det være, at det ikke er lige så slemt at gå til tandlæge. Det synes jeg, er dejligt, fortæller Louise Jensen.

Næste afsnit af Den store bagedyst sendes på DR1 lørdag aften klokken 20.00, hvor der er bryllupstema.