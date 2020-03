Smidt ud: - Det er så latterligt!

Tobias Friberg og Oliver Erngart er færdige i 'Paradise Hotel', efter en hævnceremoni, hvor enten de to eller Daniel Rosendal og Silke Christensen skulle forlade programmet.

Afgørelsen lå i de andre deltageres hænder, og her valgte alle andre end Anna Seneca og Sarah Dohn at stemme på Tobias og Oliver.

- Det er så latterligt mand, lyder det indledningsvis fra Oliver Erngart, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

Se også: Midt i coronakrise: Tv-kendis afslører stor nyhed

Oprindelig stod Daniel og Tobias i fare. De måtte hver vælge en, der skulle stå ved deres side. Da Tobias valgte Oliver, som han håbede var tilstrækkeligt populær til at sikre overlevelsen, vidste Oliver godt, at løbet var kørt.

- Jeg vidste allerede i det sekund, Tobias tog mig, hvad klokken var slået. Det var oplagt at få to fyre ud. Da han valgte mig, tænkte jeg 'hvad laver du mand, man sætter ikke to fyre i fare'. Men jeg prøvede selvfølgelig at kæmpe min sag, siger Oliver og tilføjer med et suk:

- Anna og jeg var begyndt at lege kærester på hotellet, vi havde set os nå helt til finalen og så ryger man på en andens fejl.

Oliver Erngart er færdig i 'Paradise Hotel'. Det samme er Tobias Friberg. Foto: Janus Nielsen/Nent Group Danmark

Dumme beslutninger

Han medgiver, at der var fire piger og tre drenge, der skulle træffe valget, hvorfor flere fyre på hotellet, ville være en fordel for flertallet. Men det hjalp ikke meget.

- Sheena var ikke så taktisk klog, og Emilie var Jonas' lille medløber. Jonas var overhoved i den beslutning, slår Oliver fast.

- Var det en fair måde at ryge på?

- Nej, det synes jeg bestemt ikke. Det er pisse ærgerligt at ryge på andres dumme beslutninger. Det er pisse ærgerligt, siger Oliver.

Oliver fandt kærligheden i Anna i Mexico. Foto: Linda Johansen

Han havde håbet, at vennen Marco Harry ville støtte ham og Tobias, men måtte se døren gå op og Marco træde ind ad den som symbol på, at han helst så de to fyre ude af hotellet. Det gjorde både Oliver såret og rasende til at starte med.

- Men jeg vidste, det var af taktiske årsager. Det var oplagt at smide mig ud. Jeg havde ikke selv gjort det den anden vej rundt, så det gjorde ondt, men det var jo et spil. Lige i momentet var jeg rimelig såret, men da jeg faldt ned, gik det op for mig, at det var ok.

Se også: Dansk tv-kendis lagt for had: Så ærgerligt!

Stortude på tv

Straks efter deres farvel til programmet var en realitet, skulle duoen forlade hotellet. Det betød, at Oliver ikke fik sagt farvel til Anna, som han i dag er blevet kærester med og bor sammen med.

Det gjorde ham dog ikke det store.

- Jeg kunne sige farvel til alle dem, der smed mig ud, griner han og fortsætter.

- Det var okay, at jeg ikke kunne sige farvel til Anna, for så var jeg knækket sammen. Jeg var rigtig glad for hende på det tidspunkt, så det var fint, at jeg ikke skulle stortude på tv, men jeg ville selvfølgelig gerne have givet hende en stor møsser og et farvelkram.

Oliver Erngart kan glæde sig over, at han er røget ud så tilpas sent, at han med stor sandsynlighed er en del af juryen, når programmets afgørelse skal falde.

'Paradise Hotel' kan ses på streamingtjenesterne Viaplay og Viafree.