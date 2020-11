Smittet med coronavirus: Kunne ikke stå på benene

22-årige Freja Rømer, der er kendt fra 'Paradise Hotel', er lige nu i karantæne, efter hun for tre dage siden blev konstateret smittet med coronavirus.

Og coronavirussen har i den grad ramt Freja Rømer, som er blevet enormt syg.

Det fortæller hun i en story på sin Instagram-profil.

– Nu har jeg endelig været i bad. Ja, det lyder klamt, men jeg har ikke kunnet stå op de sidste to dage, så i dag var dagen, hvor jeg kunne gøre lidt ekstra ud af mig selv, siger hun i videoen og fortsætter med at fortælle, at hun hverken kan lugte eller smage noget.

En ting går dog Freja Rømer mere på end den manglende lugte- og høresans.

– Det værste ved det her er, at jeg er mega alene, og hver gang jeg craver et eller andet, så tænker jeg 'never mind', for jeg kan alligevel ikke smage noget, siger hun.

Freja Rømer, der er kendt fra 'Paradise Hotel', er i bedring, men har det stadig meget skidt. Foto: Nent Group Danmark

Ikke rart at være alene

Freja Rømer forklarer, at hun grundet sygdommen er mere stille på sine sociale medier, end hun plejer.

- Jeg har været lidt stille i dag, fordi jeg har haft det værre end i går. Jeg har haft ekstremt meget hovedpine, og jeg har haft det skidt, lyder det fra Freja, der fortsætter:

- Jeg har været alene i tre dage nu, og jeg gider ikke mere. Jeg synes ikke, det er sjovt.

Freja Rømer må komme ud af sin isolation, når hun har været symptomfri i 48 timer, og selvom hun har det skidt, understreger hun, at hun er ved godt mod.

– Jeg har det godt og vender stærkt tilbage, lyder det fra realitydeltageren.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Freja Rømer, men det har i skrivende stund ikke været muligt.