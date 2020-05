Smittet med coronavirus

Vis dette opslag på Instagram

@jegerbro forstår godt, at hans jævnaldrende kan have svært ved at undvære vennerne, men han opfordrer til, at de husker at holde afstand. For to måneder siden blev han ramt af corona, lige oveni at han blev onkel, og det har betydet, at han ikke har kunnet se den lille ny før for nyligt. Tillykke med den nye titel, og at du igen er rask, Bro