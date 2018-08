Snavede med Aqua-Lene: Nu kommer DR-værtinde med i stor tv-succes

Se også: Aqua-Lene snave-amok: Dif, DR-darling og dansk sangerinde fik en tur

Signe Lindkvist er kendt som tv-vært, redaktør, cirkusprinsesse og skuespillerinde, men nu venter en helt ny udfordring den 44-årige entertainer.

Hun har nemlig sagt ja til at deltage i 'Vild med dans'.

Det fortæller hun til Ritzau.

- Det har ikke været et spørgsmål om at ville eller ikke at ville, men et spørgsmål om hvornår. Jeg synes, det er et kæmpe privilegie at skulle lære at danse.

- Sidste år var min slyngveninde Iben Hjejle med, så derfor føler jeg, at jeg har styr på, hvad programmet er. Iben var virkelig positivt overrasket, og det har helt klart også lige haft den allersidste tunge på vægtskålen, i forhold til at det her tør jeg sgu også godt. Lavpraktisk var timingen der også, siger Signe Lindkvist.

Foto: Mads Madsen

Hun glæder sig især til at lære at danse samt at mærke den holdånd og det sammenhold, som hun har hørt tidligere deltagere fortælle om.

- Selvfølgelig har jeg danset til fester, men jeg har aldrig nogensinde danset rigtigt eller gået til dans. Jeg synes selv, jeg er virkelig god til at danse, når jeg er til fest og har fået en flaske vin, men i showsammenhænge, hvor koreografer har skullet lære mig noget dans - for eksempel i Cirkus Summarum - kører det rigtig godt, indtil benene og armene skal noget samtidig. Så bliver jeg virkelig forvirret og voldsomt højre-venstreblind.

- Jeg er et kæmpe pjattehoved og vil altid helst lave fis og ballade, så jeg tror også, at en af mine helt store udfordringer bliver at lave en seriøs tango eller pasodoble. Bare tanken om at skulle se sur ud, mens man danser en dans, hvor man tramper, synes jeg allerede lyder skæg, siger Signe Lindkvist.

Lige nu ser hun frem til, at de allerførste trin bliver sat, men hun tror, at konkurrencegenet blusser op, når programmet for alvor går i gang

- Jeg glæder mig mest til at være en del af den lejrskole, jeg tror, det er, og så glæder jeg mig helt vildt til at have overstået de første fem minutter i træningslokalet, og til jeg finder ud af, hvem jeg skal danse med og forhåbentlig får et blik, der siger: "Det nok skal gå" og ikke et: 'Puha, det bliver op ad bakke'.

- Lige nu tror jeg, jeg ligger jævnt dårligt, men jeg er lærenem. Jeg har nogle flotte ben, og jeg tænker, at det er det, jeg skal klare mig gennem på - højt humør og mine små, korte, flotte ben er mine stærkeste våben, griner Vild med dans-debutanten.

Også den tidligere tv-vært og nuværende arkitekt Emil Thorup, skuespillerinden Molly Egelind, skuespilleren Simon Stenspil og Den store bagedyst-deltager Rosa Kildahl skal deltage i den kommende sæson af "Vild med dans".

Desuden deltager den tidligere professionelle håndboldspiller Lars Christiansen, tidligere cykelrytter Rolf Sørensen, OL-skiløber Laila Friis-Salling og eurovisionvinderen Emmelie de Forest.

Christiane Schaumburg-Müller og Sarah Grünewald står i spidsen for programmet, som får premiere til efteråret.