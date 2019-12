Snotnæsen tog danskerne med storm

Blandt nogle af dem, Ekstra Bladet bad om at kommentere dronningens nytårstale i år var Felix Smith, der i denne tid selv er ramt af en sur gang forkølelse.

– Jeg synes, at dronningen lagde flot ud med at være i øjenhøjde med os almindelige borgere ved at åbenbare sin kæmpe forkølelse. Lige der vandt hun mig med det samme. Når det er sagt, var det en klassisk tale. Men jeg synes, at hun gik hurtigere til biddet, end hun plejer. Det vigtige emner blev kogt fornemt sammen til blandt andet miljø og ensomhed. Det er noget, hun ved, fylder hos danskerne. Og jeg tænker lidt, om hun, da hun talte om det med at skulle undvære én, man har delt en liv med, også talte om sig selv. Måske er hun også lidt ensom.

Dronningen minder os om, at vi skal tage hånd om hinanden. Foto: PR-Foto

Felix Smith tilføjer, at ensomhed er en folkesygdom i Danmark.

– Dronningen har jo ret i, at vi gemmer os bag skærmene i stedet for at tale sammen, og hun minder os om, at vi bør tage hånd om hinanden. På den måde udfylder hun sin fineste opgave: At samle os. Og det gør hun godt. Hendes tale kom omkring det, den skulle.

Mascha Vang: Hun så godt ud trods snue

– Jeg elsker vores dronning, og efter at have set tv-serien ’The Crown’ er jeg blevet meget mere opmærksom på, hvordan hvert et ord i en tale har betydning. Af samme grund beundrer jeg hendes måde at være samfundskritisk på - uden at det kammer over. Og så er jeg vild med, at hun i så høj grad nævner familien. Hun er så stolt af sine sønner, og det lægger hun ikke skjult på.

Mascha CVang mener, at dronningen så pivgodt ud. Foto: Jonas Olufson

Mascha Vang hæfter sig også ved, at dronningen så godt ud på trods af en kraftig snue.

– Hun er ikke ung længere - snart 80 år - men hun stiller op uanset hvad, for det er hun født til, og det tager jeg hatten af for. Der er ikke mange sygemeldinger i den dame. Men ud over det, er jeg også begejstret for hendes omtale af Sønderjylland og 100-året for genforeningen. Det er så fint, at hun husker at få alle med - også indirekte den unge pige, der under besøget i Schleswig-Holstein holdt tale. Hun er en meget favnende dronning, og det bar talen præg af.

Flemming Jensen: Dronningen skal samle

– Det vigtigste ved dronningens nytårstale er, at den finder sted. For den er en samlende enhed, og for mig var nøgleordet i år: ’Ordentlighed’. Dronningen minder os om, at der eksisterer ensomhed. og at der skal være plads til anderledes tænkende – herunder at antisemitisme ikke har nogen steder hjemme. Det er fint af én i hendes position. Og det er godt, at netop hun siger det.

Flemming Jensen påpeger, at dronningens interesse for Grønland betyder meget for grønlænderne. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Flemming Jensen påpeger, at hun fik krydset de vigtige emner i dagens Danmark af – ikke mindst klimaet.

– Og så skal man bestemt ikke underkende, hvor meget majestæten betyder for rigsfællesskabet. Efter at have boet i Grønland i mange år har det altid irriteret mig, at danskere generelt interesserer sig så lidt for den nordatlantiske del af fællesskabet. Men dronningen og hendes familie sætter pris på Grønland, og for grønlænderne betyder det alverden, at der står tre tupilakker på hende skrivebord. For mig var talen i år alt i alt en god tale.

Mette Frobenius: Modig tale med kant

– At nævne antisemitisme, intolerance og undertrykkelse er modigt og giver en nytårstale kant. Det sætter jeg pris på, og dronningen klarer det i fin balance med, hvad hun kan tillade sig. Når hun siger, ’at det ikke hører nogen steder hjemme’, så er der sat streg under. Faktisk synes jeg, at hun er blevet modigere med alderen, og leverer taler med mere bid - på den gode måde.

Dronningen klarer talen i fin balance med, hvad hun kan tillade sig, mener Mette Frobenius. Foto: Ida Wang

Mette Frobenius mener også, at det på andre områder klæder dronningen at være sig selv.

– Hun går i hjertet på alle mødre og bedstemødre i Danmark ved netop at tale om sine børn og børnebørn med stolthed i stemmen. Og når hun specifikt nævner prins Joachim og hans historiske tv-udsendelser, skyldes det nok dels, at hun selv elsker historien, dels at det er første gang, at han træder rigtig ud af anonymiteten og præsenterer sig på egne præmisser. I det hele taget synes jeg, at talen balancerede flot imellem det historiske og det moderne. Især i forbindelse med hendes omtale af de sociale medier og ensomhed. Jeg er begejstret for årets tale.