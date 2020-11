'Snyder' coronaen

2020 skulle have været et stort og festligt år for Ulf Pilgaard.

Først skulle han have fejret sit 40-års jubilæum i Cirkusrevyen. Det satte coronaen en stopper for. Revyen blev aflyst og jubilæumsfesten udskudt til næste år.

Nu reagerer han på aflysning

I horisonten ventede endnu en stor rund dag: Hans 80-års fødselsdag den 15. i denne måned.

Festen var skam planlagt med corona in mente, fortalte han for få uger siden Ekstra Bladet.

Men så steg tallet af smittede markant, og reglerne om forsamlingers størrelse blev sat markant ned. Og så skulle man tro, at også den fest måtte sættes på stand by.

Årets Cirkusrevy er aflyst

Men fødselaren vil det anderledes.

– Jeg troede, jeg skulle skrive en historie om uheldige Ulf, der måtte aflyse endnu en gang ...

– Jamen sådan går det ikke. Festen er skam ikke aflyst. Det ville være forfærdeligt og trist at være nødt til at aflyse alle ting, så der er lagt en ny plan, så arrangementet kan gennemføres helt inden for coronarammerne.

- Når der kommer nye stramninger handler det jo om at tænke kreativt og finde nye løsninger, siger han og forklarer, at han har lejet et par lokaler, og så har delt gæsterne op i hold, der har fået forskellige slottider (altså afgrænset tidsrum for, hvornår de skal komme og gå, og dermed give plads til det næste hold gæster, red.)

– Vi vil på intet tidspunkt være flere end ti personer samlet, og alle vil være iført mundbind, indtil de sidder ved bordet, forklarer han og fortsætter:

–Alle coronaregler vil blive overholdt til punkt og prikke. Alt andet ville være tåbeligt og uansvarligt.