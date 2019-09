Snyder kæresten: - Jeg har røvrendt ham

I aften møder 'Luksusfældens' eksperter 34-årige Lene fra Vojens, der bor hos sin kæreste, Thomas.

Efter en vild fortid med sin ekskæreste, der blandt andet inkluderede et enormt forbrug af hash, har Lene taget en gæld på over 400.000 kroner med sig ind i forholdet.

I stedet for at betale sin kreditorer, bruger Lene sine penge på nettet, hvor hun køber tøj, som hun skjuler fra Thomas ved at klippe mærkerne af. Når midlerne slipper op, beder hun ham om hjælp, selvom han i forvejen finansierer hendes bil - og størstedelen af deres fælles forbrug.

Udnytter kæresten

Specielt Lenes tøjkøb falder eksperterne for brystet, da de hurtigt regner ud, at hun i løbet af det seneste år har shoppet for 19.000 kroner. I samme periode har Thomas brugt 12.600 kroner på hendes bil.

- Han sørger for at få betalt dine udgifter som bilforsikring, grøn ejerafgift og vedligeholdelse, siger ekspert Kenneth Hansen.

- Du kunne sagtens have afholdt de udgifter selv samtidig med, at du ville have haft penge til at købe tøj for.

Eksperterne og Lene bliver hurtigt enige om, at hendes tøj skal sælges. Foto: TV3

Lene kan godt selv se, at den er helt gal med fordelingen.

- På en måde kan jeg godt føle, jeg har røvrendt ham, konstaterer hun brødebetynget.

- Det kommer faktisk som et chok for mig, at jeg har brugt så mange penge. Det skammer jeg mig lidt over.

Thomas er ganske forståeligt heller ikke tilfreds med, at han graver dybt i lommerne for at finansiere hendes bil, når hun selv har råd til det.

- Det er skræmmende, at jeg betaler 12.000 om året for din bil, og så bruger du pengene sådan her. Det synes jeg egentlig ikke er særlig fair, siger han.

Umulig situation

Eksperterne vil gerne hjælpe Lene med at blive gældfri, men det enorme beløb, hun skylder, gør det umuligt for dem.

Hvis parret skal få opfyldt deres fælles drøm om at købe et hus inden for rimelig tid, kræver det, at Thomas også er parat til at hjælpe økonomisk.

Men er han klar til det, efter han har set, hvordan hun efter eget udsagn har 'røvrendt' ham og misbrugt hans penge? Se med når 'Luksusfælden' løber af stablen i aften klokken 20.00 på TV3.