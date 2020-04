Sød hemmelighed: Skjulte graviditet under TV2-program

Josefine Vintov kan netop nu opleves hver uge på TV2, når hun i programmet 'Sommerdrømme' forsøger at vinde et sommerhus med sin søster, Katrine Vintov.

Optagelserne fandt sted i sommer, men det er ikke alt, som seerne får lov til at se. 30-årige Josefine Vintov gemte nemlig på en sød hemmelighed i forbindelse med deltagelsen, hvor hun var gravid.

Se også: TV2-par i skænderi: - Det er ret privat

Det afslører hun i et opslag på Instagram.

'Siden i sommer er vi blevet én mere i familien! Faktisk var vi tre på vores byggehold - lille Andrea var med i maven,' skriver hun til opslaget, der viser Katrine, som kører med sin niece i barnevognen.

Vært Pelle Emil Rex Hebsgaard og dommerne Camilla Kjems og Jacob Carlsson sammen med de fire deltagerpar. Foto: Jørn Deleuran/TV 2

30-årige Josefine Vintov bekræfter over for Realityportalen, at hun kort inden optagelserne havde fundet ud af, at hun var gravid og ventede første barn med sin kæreste, Frederik, og for tre måneder siden fødte hun en datter.

– Holdet vidste egentlig godt, at jeg var gravid, men jeg havde ikke lyst til, at det hele skulle handle om dét. Hvis jeg så var lidt træt eller udkørt, så skulle det ikke drejes over på, at jeg også var gravid, siger hun til mediet.

Se også: TV2-par venter barn

'Sommerdrømme' I 'Sommerdrømme' dyster fire par om at vinde det sommerhus i Hvide Sande, som de i programmet sætter i stand. Alle par starter med en nybygget skal af et sommerhus, som de så skal gøre færdigt rum for rum. Hver uge kåret en ugevinder, der får en fordel, når næste rum skal fikses. De fire par har hver 310.000 kroner til deres byggeri. Den endelige vinder af programmet vinder sommerhuset til en værdi af cirka to millioner kroner.

Hun havde endnu ikke været til nakkefoldsscanning, da optagelserne gik i gang, og derfor havde parret heller ikke fortalt de glædelige nyheder til ret mange.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Josefine Vintov, men det har ikke været muligt.

Se også: TV2 bekræfter trist nyhed