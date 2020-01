Søgte kærlighed: Nu har han fundet den

I efteråret 2019 rullede sjette sæson af 'Landmand søger kærlighed' over skærmen på TV2.

Her stiftede vi blandt andet bekendtskab med 25-årige Martin Rathkjen fra Vestjylland, der ledte efter den eneste ene. Alt tegnede godt med den jævnaldrende Mila, og de to fortsatte da også med at se hinanden efter programmet.

Efterfølgende gik det dog galt mellem dem, da det viste sig, at følelserne forsvandt, og at de ikke passede sammen, da hverdagen gik i gang.

Nu viser det sig dog, at Martin har haft nyt held med kærligheden:

- Jeg er begyndt at se en sød pige. Det er rigtig godt indtil videre. Vi har kun set hinanden i fem uger, så det er stadigvæk meget nyt, men vi har set hinanden meget, og det tegner super godt indtil videre, fortæller han glad til Ekstra Bladet.

- Hun bor i Ulfborg, så det er lige i nærheden af mig. Vi mødte hinanden på Tinder, hvor vi skrev lidt sammen, og så mødtes vi en dag, og så er det bare gået godt derfra. Hvis det fortsætter, som det går nu, så bliver vi da snart kærester, tænker jeg, fortsætter han.

Martin var mødt op til Reality Awards i fredags, hvilket var lidt af en oplevelse for ham. Foto: Anthon Unger.

Vælter sig i tilbud

Nyder roen

Martin fortæller, at han har det rigtig godt, og han nyder, at hverdagen for alvor er kommet i gang igen efter 'Landmand søger kærlighed'.

- Der er ved at komme lidt mere ro på efter 'Landmand søger kærlighed'-deltagelsen, og det er nu meget rart. Jeg har altid været den, der har stået lidt i baggrunden, så jeg kan godt lide, at der ikke er alt for meget fokus på mig, forklarer Martin og uddyber:

- Det har været sjovt at prøve, men det er også rart at være sig selv igen. Jeg får stadigvæk mange henvendelser på sociale medier og på gaden, men det er kun positive henvendelser..

