Sønnen opereret igen: 'Vi er trætte'

Sarah Grünewalds fireårige søn, Luis, har igen været under kniven

Selvom der sjældent er brug for en god undskyldning for at spise is, så har Sarah Grünewalds søn fået en fin en af slagsen i sommervarmen.

Fireårige Luis, der i foråret 2016 blev født med en dobbelt symmetrisk læbespalte og en ganespalte, blev i torsdags opereret, og i dag, søndag, blev han udskrevet fra Rigshospitalet. Det skriver tv-værten i et opslag på Instagram.

Det er ikke første gang, at Luis, som hun har med sin eksmand, Rasmus Backhaus, er blevet opereret. I maj 2017 fortalte Sarah Grünewald til Ekstra Bladet, at han allerede skulle opereres for anden gang.

Første gang: Smaskforelsket Grünewald viser kæresten frem

Denne gang er det en såkaldt svælglaps-operation, som Luis har gennemgået med succes. Og nu er det tid til, at sommeren nu skal nydes med is, skriver tv-værten.

'Det har været lidt af en omgang for den lille maus. Og for hans mor og far. Vi er trætte,' skriver Sarah Grünewald også i opslaget.

Her sender hun desuden en stor tak til folkene på Rigshospitalet, hvor sønnen efterhånden har været nogle gange allerede.

'TAK fordi i har passet så godt på ham/os på Rigshospitalet afd.3082 . I er fantastiske! Jeg har aldrig overskud til at få sagt ordentlig tak når vi er der. Men i gør en kæmpe forskel,' lyder det.

Tidligere på måneden viste Sarah Grünewald kæresten frem og slog fast, at hun er smaskforelsket i øjeblikket. Foto: Mogens Flindt

Sarah Grünewald jubler over nyt hjem

Ekstra Bladet talte tidligere i juni med Sarah Grünewald, som sammen med sin kæreste, Benjamin Kaniewski, dukkede op på den røde løber til premieren på filmen 'The Kindness of Strangers'.

Her fortalte hun, at coronakrisen for alvor havde givet hende masser af tid med sønnen - og det er noget, hun har nydt.

- Jeg har jo fundet ud af, hvordan det er at have ham (sønnen, red.) hjemme, og hvor tæt man bliver med sine børn. Det er vigtigt med den kvalitetstid, så jeg skal bare være sammen med ham, fortalte hun om sine planer for sommerferien.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Sarah Grünewald, men det har endnu ikke været muligt.