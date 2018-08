Søren Skos store sorg: Skrev sang til lille pige - nu er hun død

I årets udgave af 'Toppen af poppen' åbnede Søren Sko ballet. De seks andre deltagere brugte en hel dag på at hylde sangeren og hans musik.

Silas Bjerregaard, fra den nu opløste succesband Turboweekend, valgte at oversætte Sko/Torp-hittet 'Dolphin Girl' til dansk, og derved give sit bud på sangen. Den nye version af hittet fremkalder tydelige store følelser hos Søren Sko.

- Lige med den sang, der ramte det lige i hjertet. Man ved ikke, hvad de andre synger, men så kom det som en bombe. Det var så smukt, forklarer Søren Sko om den helt særlige oplevelse til Ekstra Bladet.

Dette års hold til 'Toppen af poppen' består af Thøger Dixgaard, Lis Sørensen, Pernille Rosendahl, Søren Sko, Claus Hempler, Annika Aakjær og Silas Bjerregaard. Her er de alle samlet på Søren Skos dag i programmet. Foto: Henrik Ohsten/TV 2

Syg af kræft

Sangen har en stor personlig betydning for Søren Sko, da den blev skrevet for 28 år siden til hans lille nyfødte niece, Mathilde. Den lille pige blev ikke spået store chancer for at overleve fødslen, da hun havde vand i hovedet. Mathilde trodsede alle lægernes spådomme og blev 28 år gammel.

- Hun var hele vores families anker, hun var der bare altid. Hun var altid fucking glad, fortæller Søren Sko om hans niece.

Programmet blev optaget i april måned, og Søren fortalte undervejs, at den gæve Mathilde var meget syg af kræft og kunne dø hvert øjeblik.

- Kræften kom senere i hendes liv, den hang ikke sammen med hendes syndrom. Men hun har heldigvis ikke mærket noget, det kom jo bare. Før julen 2017 sagde lægerne, at hun måske kun havde en måned tilbage, men hun trak den helt til juni. Hun var glad næsten helt til det sidste, fortæller

Historien om Mathilde er både trist og livsglad. Derfor havde Søren Sko ikke overvejet, at 'Dolpin Girl' skulle fjernes fra hans sangkatalog op til programmet

- Jeg taler jo gerne om Mathilde. For mig er hun en god historie, hun er en del af mit hjerteblod, siger sangeren til Ekstra Bladet.

Ikke min sang

Silas Bjerregaard havde ikke tænkt meget over teksten til 'Dolphin Girl', da han begyndte at oversætte den. Han fortæller, at han kunne forstå, at nogle elementer i teksten var vigtige, som betegnelsen 'dolphin girl', og derfor skulle de heller ikke skrives ud af den danske version.

Han valgte at læse op på, hvorfor teksten var så speciel, og lærte så historien om Mathilde. Men Silas Bjerregaard kendte ikke til Mathildes kræftsygdom, da han sidder på Sukkerfabrikken på Møn og synger sangen om delfin-pigen.

- Nej, er hun død! Altså kort efter vi optog? Det må jeg tale med Søren om, når vi er færdige med pressemødet, var Silas' udbrud, da han hører afslutningen på fortællingen om Søren Skos niece.

'Dolphin Girl' er, som teksten også indikerer, oprindeligt sunget på engelsk, og det er også den version, som Søren Sko vil optræde med fremover. Det er til trods for, at han er glad for den tekst, som Silas Bjerregaard har skrevet.

- Det er Silas' sang nu. Hvis han gerne vil optræde med den, så skal han være så hjertelig velkommen. Jeg vil stadig synge den engelske version fremover, selvom den danske er virkelig smuk, fortæller Søren Sko.