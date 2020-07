Søs Egelind: Jeg skammer mig ikke

Søs Egelind har været en del af den danske film- og tv-branche siden 1980'erne og har spillet et utal af vidt forskellige roller - kvinder og mænd, unge og gamle.

Hun har kort sagt prøvet lidt af hvert.

Det skyldes ifølge hende selv især, at hun de senere år af sin karriere har gjort en dyd ud af, at uddannelse og læring ikke kun er noget, der hører ungdommen til.

- Jeg tror, at livet går ud på at blive ved med at være nysgerrig. At blive ved med at lade sig udfordre og at blive ved med at udforske livet, siger hun.

Skæv personlighed

I den femte og definitivt sidste sæson af tv-serien 'Rita', der i disse uger ruller over skærmen, spiller Søs Egelind med som en af seriens mange skæve personligheder.

Hendes karakter, Gerd, er en excentrisk kvinde, der tager på aftenskole og undervises af Rita - spillet af Mille Dinesen - i engelsk for at kunne fortsætte på dagpenge. En ældre kvinde, der ikke er bleg for at blive ved med at lære.

Selv er Søs Egelind glad for sin egen alder. Især fordi det ifølge hende er langt federe at være oppe i årene i film- og tv-branchen i dag, end det var for blot ti år siden.

- Nu er der åbnet for, at folk i min generation har noget spændende at kunne deltage med. Det er, som om man gerne må være lidt ældre, siger hun.

Søs Egelind spiller Gerd, der tager et aftenskolehold i engelsk, i den femte og allersidste sæson af TV2-serien "Rita". Foto: Per Arnesen/TV 2/Free

Deres livs efterår

Det gælder både for samfundet generelt og i særdeleshed for film- og modebranchen, mener hun.

Før i tiden handlede film med ældre skuespillere i hovedrollen efter hendes mening oftest om, at de er i deres livs efterår, og at de snart skal dø.

Men i dag er det relativt normalt at se en ældre model på catwalken eller en ældre kvindelig skuespiller i hovedrollen i en actionfilm, mener Søs Egelind.

Hun henviser blandt andet til filmen 'Terminator: Dark Fate' fra sidste år, der har den 63-årige skuespiller Linda Hamilton i hovedrollen.

- At være ældre er ikke skammeligt på nogen måde. Og hvorfor skulle vi ikke have lige så meget at sige som den yngre generation?, spørger Søs Egelind retorisk.

Langt flere roller

Hun kan selv mærke, at der i dag er langt flere roller at hente i film og på tv for en kvinde på hendes alder, end der var for nogle få år siden.

- Det er positivt, at det ser ud til at ændre sig. Jeg synes ikke, at antallet af de tilbud, jeg er får, er dalet. Det tror jeg, har ret meget med tiden at gøre, siger hun.

Søs Egelind er især kendt fra sit komiske makkerskab med skuespiller Kirsten Lehfeldt og fra tv-serien 'Lærkevej'.

Hun er mor til to voksne døtre: 27-årige Carla og 32-årige Molly Egelind, der også er skuespiller og blandt andet har hovedrollen i TV2 Charlie-serien 'Sygeplejeskolen'.

'Rita' kan ses mandag klokken 20 på TV2 og på TV2 Play. Mens Mille Dinesen indtager titelrollen, ses Lise Baastrup, Nikolaj Groth, Carsten Bjørnlund og Ellen Hillingsø i de bærende biroller.