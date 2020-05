Søs Egelinds bøn: Glem ikke cannabis

Skuespilleren drømmer om et videnscenter for medicinsk cannabis

– Lad os nu få gjort den ordning permanent og få sat prisen på medicinsk cannabis ned, så de syge kan være med. Det er uværdigt, at alvorligt syge og smerteplagede mennesker er nødt til at handle illegalt på Christiania og andre steder for at få den medicin, der kan lindre deres smerter, lyder det fra Søs Egelind.

Coronapandemien har de seneste måneder sat dagsordenen i såvel sundhedsvæsen og politik som i pressen. Med god grund.

Men også på bekostning af andre vigtige opgaver, mener den 61-årige skuespiller, der, siden hun for over ti år siden røg ind i statistikken af danske kræftpatienter, har engageret sig intenst i kampen for at sikre syge ret til medicinsk cannabis, efter hun på egen krop har oplevet stoffets smertelindrende virkning.

Mit hjerteblod

– Den kamp er mit hjerteblod.

– Min drøm er at få den forsøgsordning om medicinsk cannabis, som Folketinget vedtog i 2017, gjort permanent – lige nu løber den halvandet år endnu. Men også at få sat en lovlig, dansk produktion af den medicinske cannabis i gang, siger Søs Egelind, der er bestyrelsesmedlem i foreningen Cannabis Danmark.

Her har man oplevet et kæmpefald i antallet af patienter, der gør brug af ordningen. Fordi den lovlige cannabis-olie er ganske kostbar.

– Med en dansk produktion ville det kunne gøres meget billigere, så alvorligt syge og smerteplagede mennesker ikke ville behøve opsøge det sorte marked. Men folk er jo desperate, lyder det fra hende.

– Desværre trækker det i langdrag. Ikke mindst med en godkendelse til en dansk produktion. Mangt og meget har jo været sat på standby – ikke mindst i sundhedsvæsnet. Vi glæder os virkelig til, at samfundet igen får tid til at beskæftige sig med vores kamp.

I øjeblikket er Søs og foreningen i gang med at forberede en større auktion til fordel for Cannabis Danmark, hvor man håber en dag at få penge nok til at kunne oprette et videnscenter om medicinsk cannabis.

Auktionen afvikles på lauritz.com i dagene 15.-24. juni.