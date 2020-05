Søs er ny i 'Rita': Har ikke fulgt med

I morgen aften ringer det ind til femte og sidste sæson af TV2's populære serie 'Rita'.

Her har Rita (Mille Dinesen, red.) åbnet sin egen lilleskole, og en af de nye 'elever' i klassen er Søs Egelind, der spiller karakteren Gerd.

- Hun er sådan lidt Ritas ældre alter ego - en både stærk og forvirret kvinde. Og så får hun overtalt Rita til også at åbne en aftenskole, fortæller den 61-årige skuespiller.

Hun er begejstret for at være blevet en del af en serie, som hun faktisk ikke tidligere havde fulgt med i.

- Jeg må med skam melde, at jeg jeg ikke har fulgt med i de tidligere sæsoner, men da jeg sagde ja til rollen, måtte jeg jo sætte mig ind i tingene, og det har været skægge lektier, siger Søs og fortæller, at det ellers meget sammentømrede hold har taget ualmindeligt godt mod hende som den nye i klassen.

- Og så er Mille helt utrolig dejlig at spille sammen med.

Endegyldigt slut

Sæsonen bliver den sidste i 'Rita', hvor forfatterne bag serien, Christian Torpe og Marie Østerbye, nu har sat sidste punktum.

- Siden sæson tre har vi sagt, at det var slut. Men så viste det sig igen og igen, at der var nye historier at fortælle og mere materiale i 'Rita', end hvad vi havde regnet med, har seriens ene hovedfatter Marie Østerbye sagt til Ritzau.

- Men NU ér det sidste sæson. Det ligger helt fast. For Rita kommer ud i en eksistentiel krise - den dybeste og mest voldsomme, man kan komme ud i som menneske - og når man har været gennem det, er der ikke flere steder at tage hende hen, forklarer hun.