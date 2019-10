Søs Fenger: Vi ved, at vi har hinandens kærlighed

Sangerinden Søs Fenger, 57, har ganske få mennesker, hun er forbundet til på samme måde som skuespiller og sanger Peter Frödin,55.

- Det er en vigtig relation, som gør mig meget glad, fortæller Søs Fenger til Ekstra Bladet.

De mødte hinanden i 1985, da de var en del af et slæng af sangere og skuespillere, der hang ud i København.

Søs Fenger boede sammen med skuespilleren Paprika Steen, der introducerede dem for hinanden.

Søs Charlotte Fenger og Peter Frödin i 1995. Foto: Ole Buntzen

Men desværre har de begge så travlt, at de ikke får set ret meget til hinanden mere. Afsavnet kom de to gamle venner til at tale om i telefonen en dag.

- Når man tænker på, hvor godt vi kan lide hinanden, så er det ærgerligt, at vi ikke ser mere til hinanden, fortæller Søs Fenger, at hun sagde til Peter Frödin, der svarede: 'Men du er i mit hjerte'.

'Du er i mit hjerte' er netop navnet på en ny sang, som de begge synger med på.

Sangen handler ifølge Søs Fenger om 'ensomhed, og at alle har nogle relationer, som man skal bruge og turde opsøge'.

Heldigvis har de to nu fået set mere til hinanden på trods af deres travle kalendere.

- Sangen har knyttet et tættere bånd mellem os, fordi vi ved, at vi har hinandens kærlighed, siger Søs Fenger, der håber, at de kommer ud på landevejen sammen.

Søs Fengers anden gode ven fra gamle dage Martin Brygmann har skrevet sangen 'Vent på mig', hvor han har ladet sig inspirere af hendes numse.

'Du er i mit hjerte' bliver udgivet 4. oktober.