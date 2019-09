Sofie Gråbøl var exceptionelt hardcore

– Hvorfor tror du, at ’Nikolaj og Julie’ ramte plet?

– Jeg har jo selv børn og ved, hvordan et ægteskab og et liv er. På den måde tror jeg også, at rigtig, rigtig mange danskere præcis kunne følge den ene, anden eller tredje hovedperson og relatere dertil.

– Den ramte jo også plet i udlandet, hvor I fik en Emmy – hvorfor fik den også fat her?

– Ofte er det sådan, at skuespillerne i udenlandske og særligt amerikanske serier alle ligner en milliard hele tiden. Håret er føntørret, børnene er søde. Her var det en til en, og man var virkelig fluen på væggen. Også med den måde, det var filmet og klippet. Den har ramt et eller andet i den her nye nordiske realisme.

Foto: Simon Fals/Ritzau Scanpix

Jesper Asholt 59 år.

Spillede rollen som Frank i DR's 'Nikolaj og Julie'.

Kendt fra en række danske film.

Uddannet fra Skuespillerskolen ved Aarhus Teater i 1991.

– Hvad kunne du bedst lide ved at spille Frank?

– Hvis jeg skal være helt ærlig, så blev han faktisk lidt kedelig i det lange løb. Han hentede altid børn og lavede kaffe. Det fik vi heldigvis gjort noget ved. Han lignede meget mig i den situation, han var i, så jeg behøvede ikke at grave rigtig dybt for at dække ham. Men det var en fornøjelse at lave serien. Man kom virkelig ind under huden på personerne.

– Hvordan var sammenholdet imellem jer skuespillere?

– Vi havde det simpelthen så sjovt. Sofie Gråbøl (spillede Julie, red.) var simpelthen så grundig og velforberedt. Det var vi andre også, men hun gik helt exceptionelt hardcore til benet. Det var en stor fornøjelse, og halvandet år hvor man var tætte.

Foto: Ole Buntzen/Ritzau Scanpix

– Har rollen haft en betydning for din karriere?

– Da serien kørte, var det svært at tage et S-tog. Det går i bølger, men det her var meget markant. Den har dog ikke haft betydning i forhold til andre DR-serier. Alt, hvad jeg har lavet siden, har været uden for det regi. Jeg ved ikke, hvad jeg har gjort.

– Kunne du forestille dig at lave mere ’Nikolaj og Julie’?

– Vi har jo fantastiske manuskriptforfattere herhjemme i Danmark. Jeg har aldrig tænkt på det, men det er en sjov idé. Det publikum, som vi ramte klokkerent dengang, vil også have udviklet sig i en retning. Det kunne være sjovt, og det er kun fantasien, der sætter grænser.

– Hvad laver du nu?

– Lige nu er vi i tredje prøveuge på ’Spillemand på en Tagryg’, der spiller på Det Ny Teater. Der er premiere 26. september, og vi er færdige sidst på året.

Tre jeg selv kan li’

1. ’Livsens Ondskab’



Foto: Ritzau Scanpix

– Den var perfid på den fede måde. Hvis man ser den nu, vil man nok synes, den er meget langsom – det har jeg det egentlig godt med.

2. ’Matador’



Foto: Else Tholstrup/DR

– Jeg forstår godt, at den er et dansk klenodie. Alle spiller som små engle.

3. ’Partiets mand’



Foto: DR

– Den var fed. Den ramte det politiske liv bag tæppet på en sjov måde.