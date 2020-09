Sofie Linde: Fik en unik mulighed

Allerede inden årets Zulu Comedy Galla er blevet vist på tv, har den sat dagsordenen på landets forsider og er endt på kulturministerens bord.

For selv om showet, der blev optaget i slutningen af august, hylder og hædrer dansk comedy, er der alvorlige stunder på scenen i årets udgave, som også skildrer den mørke bagside af den ellers så glitrende overflade.

Da Sofie Linde i midten af august takkede ja til at lave interview forud for årets show, vidste få, hvad hun havde planer om at afsløre på scenen.

Se også: Kjærsgaard i angreb på Linde: - Du gør dig til offer

Foruden en graviditet bliver der nemlig sat fokus på både skæve lønforhold i underholdningsbranchen og sexisme på arbejdspladsen.

Kun én eneste kvinde har før hende stået ved roret i showet, og det var helt tilbage i 2013, hvor skuespillerinden Sidse Babett Knudsen var vært.

Det fik Sofie Linde til at stille sig selv to spørgsmål, inden hun gik på scenen.

- Nu er der en scene og en mikrofon, jeg godt må tage. Rent statistisk kan der gå syv år, før der igen kommer en kvinde, så hvordan vil jeg bruge min taletid?

- Er der noget, jeg gerne vil have sagt? For nu har jeg faktisk en unik mulighed, forklarede Sofie Linde før showet.

Branchen, politikere og fagforbund har reageret på den tale, som Sofie Linde holdt på scenen, da hun var vært ved årets Zulu Comedy Galla. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Ubehagelige episoder

Svaret på de to spørgsmål står nu lysende klart, for der er to problemstillinger, som ligger Sofie Linde nær - hun har selv oplevet dem: sexisme og manglende ligestilling.

Fra scenen fortæller den i dag 30-årige tv-vært i showet, der bliver sendt søndag aften på TV2 Zulu, at hun som ung og ny i mediebranchen blev hevet til side af en magtfuld mediemand - en stor kanon, som hun beskrev ham - og til en julefrokost på DR blev afkrævet oralsex.

Se også: 'Tv-kanon' revser Linde: - Det er et selvmål

Ellers ville han ødelægge hende og ødelægge hendes karriere, truede han.

Ifølge DR er man først blevet bekendt med afpresningen nu. DR har efterfølgende taget kontakt til Sofie Linde, som ikke vil gå videre med sagen.

Hun har været udsat for flere ubehagelige episoder, ofte kamufleret som en joke eller pakket ind i hyggesexisme, som hun kalder det. Men episoden til julefrokosten adskiller sig fra de andre ved at være en direkte trussel.

En anden sag bliver taget videre.

Fra scenen i Operaen fortæller Sofie Linde i showet også om sin oplevelse af en lønforhandling i 'X Factor'-regi, hvor hun bad om det halve i løn af, hvad dommer Thomas Blachman tjener.

Se også: Linde kritiserer Joy: 'Forkert'

Under samtalen skulle Sofie Linde efter eget udsagn have fået at vide, at hun ville blive Danmarks bedst betalte kvindelige tv-vært. En formulering, som TV2's programchef, Lotte Lindegaard, efterfølgende har afvist.

Men ordene har vakt genklang på Christiansborg og har fået kulturminister Joy Mogensen til at bede både TV2 og DR forklare, hvordan de aflønner de mandlige og kvindelige værter på de respektive arbejdspladser.

På scenen annoncerede Sofie Linde også, at hun er gravid. Foto: Mogens Flindt

For tidligt

En sag, Sofie Linde gerne sætter fokus på.

- Der er mange ting, vi ikke kan joke med, fordi det er for tidligt. Det er for tæt på. Men vi er der, hvor vi kan tale lidt om #MeToo, som for eksempel er kommet på afstand. Ikke at vi skal joke med det. Men jeg synes, det er lidt ironisk, at 'så glemte vi bare det'. Det synes jeg godt, man må prikke til.

- Når du ser gallaen for fire år siden, bliver der sagt nogle ting, hvor man tænker: 'Åh, wow! Siger de virkelig det?'. Man er nødt til at følge med tiden og forstå, hvad er for present, siger Sofie Linde.

Se også: Sofie Linde: Derfor nævner jeg ikke navnet

Tit har noget af det, der er allermest tankevækkende eller trist, en form for skør ironi over sig.

Skal man finde balancen mellem komedien og tragedien, rammer den bedst i solar plexus ved at tage afsæt i sig selv, mener Sofie Linde.

Derfor stod hun frem med sine egne historier.

Se også: Sofie Linde vil lukke sag om sexchikane i DR

Modenheden og moderskabet har givet hende styrken til at stå frem, i håbet om at andre også tør at sige fra.

- Ikke at jeg på nogen som helst måde skal sammenlignes med ham, men Ricky Gervais er en af de allerbedste til virkelig at få folk til at grine af nogle absurd triste ting - 'vi er her bare, for at vi skal dø. Der findes ingen gud. Der er ingen, der passer på os'.

- Han er virkelig dygtig til at få skabt nogle pointer. Så kan det godt være, vi griner, men pointerne sidder i os, fordi der er et vist ubehag. Jeg kommer aldrig til - nogensinde - at være i nærheden af ham eller tage den op på en så høj klinge, men jeg synes, der er en pointe i at lægge et form for spørgsmålstegn, som man har på hjerte, i det, man laver.

'Zulu Comedy Galla' sendes på TV2 Zulu og TV2 Play søndag 21.10.