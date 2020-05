Sofie Linde hyldes efter stor vægt-opsang

Sofie Linde er vant til at høre lidt af hvert, når hun stiller sig frem på skærmen foran store dele af Danmarks befolkning som 'X Factor'-vært.

På det seneste er det især vægten, hun har fået mange kommentarer og spørgsmål omkring, skriver hun i et opslag på Instagram. Der er nemlig mange, der skriver, at det er flot, at hun har tabt sig.

Og det har nu fået Sofie Linde til at komme med en opsang til sine 548.000 følgere.

'Jeg ved godt, at alle beskeder og kommentarer er serveret og sendt afsted med gode hensigter og i kærlig mening. Alligevel bliver jeg lidt trist, når jeg læser dem,' skriver hun i opslaget og fortsætter:

'For er vi virkelig stadig der? Dér hvor vi stadig synes, at det flot og flottest, hvis man har tabt sig? Og dér hvor vi kommenterer på hinandens kroppe og vægt?'

Se også: Står overfor ubærligt valg

Tv-værten skriver, at hun er vant til, at hendes vægt svinger meget, alt efter hvor i livet hun er. Det har hun lært at holde af i de seneste år.

'Hvor ville jeg dog ønske for alle unge mennesker, at de kunne vokse op uden konstant at tage stilling til, hvordan deres egen - og andres kroppe ser ud. Og uden illusionen om, at det er ‘flottest’ at være tynd. En krop skal selvfølgelig være sund, men det skal hovedet også.'

'Jeg drømmer sådan om, at vi sammen arbejder henimod, at det er en ‘ikke-ting’ hvordan vores - og andres kroppe tager sig ud. Jeg ved, at det er lettere sagt end gjort. For det ligger så dybt forankret i os. Men lad os prøve. Lad os fokusere på mennesket, tøjet, omgivelserne og ikke kroppen,' slår hun fast i opslaget.

Rasende Sofie Linde: 'Det her er vanvittigt'

Hyldet i stor stil

Billedet fik lynhurtigt masser af likes og kommentarer efter opsangen, som Sofie Linde i stor stil bliver hyldet for.

'Jeg var fan i forvejen, men blev lige endnu mere,' skriver 'Stormester'-medværten og komikeren Mark le Fêvre.

'Spot on med polkadots og hjerter. Love you,' lyder det fra Lene Nystrøm.

'Hallleluja, skat!!!!' skriver Lina Rafn, mens også kendte ansigter som Fallulah og Stephania Potalivo samt en lang række andre tilkendegiver deres enighed i kommentarsporet.

Her kan du læse hele Sofie Lindes opsang og de mange kommentarer.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Sofie Linde, men det har ikke været muligt.

Se også: Går i flæsket på minister