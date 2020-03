Sofie Linde hyldes for 'flov' indrømmelse

Sofie Linde hyldes nu for at sprede budskabet om, at vi skal stå sammen i en tid, hvor coronavirus stort set har lukket Danmark ned

De seneste dage har Danmark været på den anden ende, efter statsminister Mette Frederiksen onsdag aften meldte ud, at Danmark mere eller mindre lukkede ned som konsekvens af den store spredning af coronavirus.

Selvom Mette Frederiksen gjorde klart, at det ikke var nødvendigt at hamstre i landets supermarkeder, fik udmeldingen alligevel tusindvis af danskere til at fare ud for at handle og rive blandt andet toiletpapir ned fra hylderne.

Det har de seneste dage affødt stor kritik fra en lang række danskere - herunder også en række kendte.

Blandt andre komikeren Anders 'Anden' Matthesen, der torsdag kom med en opsang til danskerne.

- Hvorfor har du ikke mere, Anders? Ja, jeg fik at vide, at vi skulle tage det stille og roligt. Så det tænkte jeg, det gør vi vel alle sammen. Der kunne man så blive klogere, lyder det fra Anders Matthesen i en video, som han har delt på sine sociale medier.

Se også: Populære TV2-programmer sløjfes

Indrømmer hamstring

Nu har hele snakken om hamstring ligeledes fået 'X Factor'-vært Sofie Linde til tasterne på sin Instagram. Her kommer hun i en video med en klar opfordring til danskerne.

I samme ombæring fortæller hun om en oplevelse, hun havde, da hun var ude at handle fredag formiddag.

- Her til formiddag var jeg nede og handle og oplevede noget, som jeg meget gerne vil dele med jer. Mens jeg står og handler, så hører jeg pludselig en kvinde, der råber: 'Jeg er mor til syv, for helvede', siger Sofie Linde i videoen og fortsætter:

- Og så går jeg om på den anden side af den gang, jeg står i, og der står en kvinde og græder hen over sin indkøbskurv, som er fyldt til randen med varer. Mens hun har gået og handlet, er der folk, der har råbt 'egoist', og der er folk, der har skubbet til hendes vogn, og hun er mor til syv og handler bare, som hun gør normalt. Nu er vi der, hvor vi skal stå sammen. Det blev nævnt mange gange, og det gælder altså begge veje.

Sofie Linde fortsætter med at fortælle, at hun selv var en af dem, der kom til at hamstre, efter statministeren havde meldt ud, at Danmark stort set ville lukke ned.

- Som vores kloge og dejlige statsminister sagde til hendes pressemøde, så er vi på ukendt grund, og vil vi begå fejl? Ja. Det er sådan, det er, når man går ind i en ny virkelighed, som vi gør, og det er uhyggeligt og skræmmende, siger hun og fortsætter:

- Jeg kom ind i det her gearskifte af en ny måde at leve på på en rigtig kikset måde. Jeg var ude med nogle veninder. Vi havde fået noget vin og var småberusede og kogede, og pludselig løber en dame forbi, som råber, at samfundet lukker ned fra i morgen, og at vi er nødt til at handle, og vi har ikke haft vores mobiler fremme, så vi har ikke set Mette Frederiksens pressemøde, så vi følger selvfølgelig efter hende, siger hun videre.

Du kan se hele Sofie Lindes video herunder:

Endte med at hamstre

Derfor endte Sofie Linde pludselig i supermarkedet, hvor hun i selskab med tusindvis af andre smed den ene varer efter den anden ned i sin kurv.

- Jeg mangler bleer, og jeg får handlet i øst og vest. Jeg får på bagkant af det lavet en story (på Instagram, red.), hvor vi griner lidt, og det er jo fordi, vi tænker, at så tog den bytur pludselig en drejning. Det er fordi, vi ikke kender omfanget af situationen, men vi bliver ringet op af vores mænd, som fortæller, at det her er alvorligt. Folk hamstrer og er i panik, folk er bange, og jeg piller selvfølgelig min story ned, og jeg har været vildt flov. Men det var jo ikke noget, jeg gjorde for at være et ondt menneske. Det var faktisk en misforståelse. Jeg har selvfølgelig rettet mig efter alle Mette Frederiksens opfordringer lige siden, siger Sofie Linde.

Sofie Linde kommer ikke til at stå på 'X Factor'-scenen fredag aften. TV2 har nemlig valgt at udskyde det på grund af coronavirus. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Hendes egen oplevelse i supermarkedet har fået hende til at tænke over tingene, og derfor bruger hun nu sin platform til at komme med en direkte opfordring til danskerne:

- Med det her opslag vil jeg opfordre til, at vi står sammen. I den her tid er vi nødt til at forvente det bedste af hinanden. Jeg opfordrer jer til at passe jeres egen butik, når I er nede at handle i stedet for at holde øje med, hvad alle andre gør, for hver person kommer med hver sit udgangspunkt. Jeg har lavet fejl, I kommer til at lave fejl. Det er sådan, det er, siger Sofie Linde.

Siden Sofie Linde har uploadet videoen, er det væltet ind med rosende kommentarer. Både fra kendte danskere og andre af Sofie Lindes følgere. Her hylder de Sofie Linde for hendes ærlighed og åbenhed.

'Du er simpelthen den mest fantastiske offentlige person. Du er altid et jordnært forbillede, uanset hvad du gør, fra dans med dejlige deller, til menstruation på 2. dagen til coronavirus. En sand stjerne. Tak for dig!', skriver en kvinde for eksempel.

'Godt brølt. Du er simpelthen fantastisk', skriver en anden.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Sofie Linde, men hendes manager oplyser, at hun ikke har yderligere kommentarer til opslaget.