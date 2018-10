Sofie Linde misbrugt: Jeg har intet med det at gøre

X Factor'-værten er blevet ufrivillig reklamesøjle for et kosmetikfirma og desuden fyret i en falsk Ekstra Bladet-artikel

Tv-vært Sofie Linde misbruges netop nu i et salgsfremstød fra et kosmetik-firma ved navn DermaVix.

Det fortæller hun på sin Instagram-profil. Her har hun publiceret en video, hvor hun advarer sine fans om at tage firmaets ord for gode varer.

På sin Instagram-profil fremviser hun en nyhedsartikel, der ligner en artikel fra ekstrabladet.dk.

I artiklen, der er falsk fra start til slut og formentlig fremstillet for at reklamere for DermaVix-produkterne, fortælles det, at Sofie Linde er blevet fyret fra jobbet som vært på 'X Factor'.

Ifølge den falske artikel skyldes fyringen, at Linde reklamerede for kosmetikprodukterne, hvilket var et brud på kontrakten med TV2, der som bekendt har overtaget 'X Factor' fra DR.

Sofie Linde fortæller dog på Instagram klart og tydeligt, at hun ikke har noget at gøre med DermaVix.

- IGEN: Tak for alle jeres henvendelser. Jeg har INTET med DermaVix at gøre. Alle reklamer og udtalelser af produktet er falske. I må ikke bruge jeres penge på det. Kys fra Sofie, skriver hun.

Ekstra Bladets administrerende redaktør Ole Sloth meddeler, at sagen - hvor Ekstra Bladets navn og logo tydeligvis bliver misbrugt - vil blive grundigt undersøgt.

- På Ekstra Bladet tager vi den her slags sager meget alvorligt. Vi dykker grundigt ned i det, hver eneste gang, vi støder på det. Blandt andet for at vurdere fra gang til gang, om der skal foretages en politianmeldelse, hvilket er sket flere gange. Desuden er det jo vigtigt at forsøge at finde frem til bagmændene, hvilket dog desværre ofte viser sig at være så godt som umuligt, siger Ekstra Bladets administrerende redaktør, Ole Sloth.

Sofie Linde oplyser igennem sin talsperson, at hun ikke ønsker at udtale sig yderligere om sagen.

Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra DermaVix.