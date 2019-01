Sofie Linde scorer nyt tv-job

Skiftet fra DR til TV2 ser ud til at være gået ganske problemfrit for Sofie Linde, der kommer til at kunne opleves på kanalen - også efter den igangværende omgang 'X Factor' er slut.

Ankerstjerne, Oh Land, Linde og Blachman. Foto: Mogens Flindt

'Stormester'-vært - komiker Lasse Rimmer - har på Facebook afsløret, at Linde bliver en af de medvirkende i det populære program.

I opslaget der består af et billede af Rimmers medvært - komikeren Mark Le Fêvre - og et ledsagende quiz-spørgsmål i den lette kategori skriver han:

'Gæt om Sofie Linde er en af de fem deltagere i Stormester ‘19? Skal du have hjælp? Ja. Ja, Sofie Linde er en af deltagerne. Kan du gætte svaret nu?'

Det er tidligere blevet meldt ud, at skuespiller Stephania Potalivo og komiker Melvin Kakooza er blandt deltagerne, når den nye sæson skydes i gang.

Det er dog stadig en hemmelighed, præcis hvornår sæsonen får premiere på TV2.