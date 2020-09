Sofie Linde stak af fra pressen

På dagens 'X Factor'-pressemøde var Thomas Blachman for en gangs skyld degraderet til en birolle.

Hovedrollen blev nemlig indtaget af Sofie Linde, der siden sin afsløring til Zulu Comedy Galla af, at hun som ung blev seksuelt krænket til en julefrokost i DR, har været på alles læber.

Debatten om sexisme i mediebranchen er netop i dag mere aktuel end nogensinde før, da mere end 700 kendte og ukendte kvinder i mediebranchen har skrevet under på et åbent brev, der støtter Sofie Lindes sag.

Den sag havde Sofie Linde dog bestemt ikke lyst til at tale om fredag formiddag, da Ekstra Bladet mødte hende til 'X Factor'-presemøde.

Så snart Sofie Linde var færdig med fotograferingen, var hun ude af vagten hurtigere, end man kunne nå at sige #metoo. Foto: Philip Davali

Den kortfattede besked var, at hun skulle videre til et privat arrangement og derfor ikke havde tid til at stille op til spørgsmål fra pressen.

Umiddelbart efter fotograferingen og præsentationen af den nye dommer - den unge dj Martin Jensen - blev hun ført væk fra pressens nysgerrige mikrofoner.