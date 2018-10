Sofie Linde tog 30 kilo på: Blev svinet til på åben gade

Den populære 'X Factor'-vært Sofie Linde blev tilbage i januar mor til datteren Trine sammen med sin mand Joakim Ingversen.

Men de ni måneders ventetid var særdeles hård ved den smukke værtinde.

Det afslører hun i sin nye bog 'Fårking Gravid - En fremmed flytter ind', som netop er kommet på gaden.

Her fortæller Sofie Linde, at hun tog ganske meget på under sin graviditet. Det førte til flere lange blikke efter andre gravide kvinder, der ifølge tv-værten bar deres graviditet bedre.

Særligt en episode står tydeligt i Sofie Lindes hukommelse.

'Hvorfor er jeg den eneste i verden, der har taget 30 kilo på under sin graviditet? Seriøst. I dag, da jeg var ude for at lufte Kim, mødte jeg en anden gravid kvinde. Hun var så flot. Hun havde en stramtsiddene kjole på, så man tydeligt kunne se på hendes lille fine mave. Det var rigtig flot, og så blev den båret på to lange stænger', skriver hun blandt andet.

'Jeg så på hende og tænkte: 'Gud, hvor er man bare fin i sjette måned', men så faldt vi i snak, og hun fortalte mig, at hun havde termin... PRÆCIS SAMME DAG SOM MIG! Hun havde taget syv kilo på. Syv små kilo... Hvorfor fik jeg ikke det kort fordelt til min fordel, da der blev delt stofskifte ud ved fødslen?', lyder det videre fra en tydeligt frustreret Sofie Linde.

Sofie Linde tog en hel del på under sin graviditet. Foto: Her og Nu

Tog 30 kilo på

Synet af den anden gravide kvinde, gjorde tydeligvis Sofie Linde grøn af misundelse. For modsat hende tog hun selv 30 kilo på i sin graviditet og kom til at veje over 100 kilo.

'Hun kunne heller ikke holde sit fnis tilbage, da jeg sagde, at jeg havde taget 30 kilo på. Jeg har lige vejet mig. Nu vejer jeg fucking 101 kilo. SHIT, MAND! Gad vide, om jeg nogensinde kommer af med dem igen? Da jeg stod med hende den flotte gravide kvinde i dag, havde jeg det lidt, som man har det, når rigtig tynde piger siger: 'Nej, du er da ikke. Du er så flot og veltrænet'. Man kender typen', lyder det fra Sofie Linde.

Men det værste af det hele var ifølge Sofie Linde, at folk - og endda også helt fremmede mennesker - ikke var blege for at kommentere hendes størrelse på åben gade.

'Hver eneste gang jeg vover mig ud på gaden, stopper folk seriøst op og kommenterer på, hvor stor jeg er. Eller hvor meget jeg vralter. Og det er ikke sådan nogle hyggelige kommentarer som 'Hvor er du fin' eller 'Nååårh, hvor ser du sød ud - du må være træt nu?'. Jeg synes faktisk, at nogle af kommentarerne er ret grove. Der var en fremmed mand, der råbte 'Kom så, lotte - hyp, hyp'. Jeg kan jo egentlig godt se, at det er meget sjovt. Men jeg kender ham ikke. Så jeg blev faktisk ked af det, da han råbte'.

Ifølge Sofie Linde var det dog langt fra sjovt, men decideret ondt, og at flere af de kommentarer, hun fik, var uopdragne.

Sofie Linde er igen aktuel som vært på 'X-Factor', når det til næste år får premiere på kanalen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Sofie Linde i forbindelse med udgivelsen af hendes nye bog, men hun har ikke ønsket at stille op til interview.