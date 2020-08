Selv om Johnny Reimar har passeret pensionsalderen, optræder den 77-årige entertainer stadig.

Det satte coronapandemien dog en midlertidig stopper for, men nu ser det efterhånden ud til, at han snart kan komme ud på landets scener igen iført tyrolerhat og evergreens som 'Lille fregnede Louise' og 'Sikke'n fest'.

Men det er ikke uden blandede følelser, fortæller den rutinerede kunstner.

- Når man er i min alder, så er man jo i risikogruppen, siger den 77-årige entertainer.

- At optræde er jo som russisk roulette: Man ved jo ikke, hvem der kan være smittet og gå rundt med virussen.

Prøver og håber

En del af koncerterne er rykket fra foråret og skal efter planen i stedet spilles her i august og september, fortæller han.

- Der kan jo stadig ske en forværring, det ved man jo ikke. Og jeg ville da have været lige så glad, hvis de aflyste, for så er man fri for at have nogen risiko. Men nu prøver jeg og håber, at jeg selv kan passe på, siger han.

Trods en ufrivillig pause har coronakarantænen ikke givet anledning til særlig mange ledige stunder.

Johnny Reimar og hans hustru, Annie, har netop solgt deres bolig i Ålsgårde i Nordsjælland.

For fem år siden rykkede parret tættere på hovedstaden for at være tættere på deres fire børn efter adskillige år i det nordsjællandske.

- Huset skulle gøres i stand, og det har taget en del af min tid. Og så gør vi klar til, at vi skal have en hundehvalp. En West Highland White-terrier, der skal hedde Skotty. Vi ved sikkert ikke, hvad vi går ind til, siger han med et grin.

- Jeg får da også plejet min pensionisttilværelse og har ikke så meget fart på og ønsker heller ikke at have det som tidligere. Jeg er for eksempel pludselig begyndt at interessere mig for vores have herhjemme, det kan jeg lige så godt, når jeg går her.

De første

Efter planen suser Johnny Reimar ud på landevejen igen i sensommeren med sin gamle gruppe, The Cliffters. Det fortsætter frem til næste år, hvor bandets debutplade, 'How Wonderful To Know', har diamantjubilæum.

Næste år er det nemlig 60 år siden, at den udkom.

- Der kommer til at ske en hel masse for at markere det. Vi var jo det første guitarorkester i Danmark, fortæller Johnny Reimar og røber, at der formentligt kommer en jubilæumsturné.

- Når først jeg står på scenen, har jeg det som en fisk i vandet. Jeg bliver ved, så længe jeg kan, og så længe folk gider høre på det.