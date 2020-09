Sonja fra Saxogade er død

Sonia Sander, der blev kendt fra den ikoniske tv-serie 'Sonja fra Saxogade' fra 1968, er død 61 år gammel. Hun blev bisat i går fra Hans Tausens Kirke på Islands Brygge i København.

Hun døde søndag den 6. september af et slagtilfælde, fortæller datteren Sara Sander Paddison til Ekstra Bladet.

Selv om den danske børne-tv-serie fra 1968 kun var i fire afsnit, fik Sonia Sander med sin præstation straks sat sig fast i alle danskernes hjerte med sin rolle som pigen med de lyse krøller og tykke brilleglas fra Saxogade på Vesterbro, der med fart over feltet og et voldsomt ordforråd klarede skærene. Og der blev i øvrigt lavet en opfølger i 1969 med titlen 'Sonja på Bornholm'.

Sonia Sander efterlader sig datteren Sara Sander Paddison samt tre børnebørn.

- Jeg er jo min mors eneste barn, og har selv tre børn, 14-årige Elliot, 11-årige Nora og min efternøler Molly. Vi er alle i sorg. Min mor var en fantastisk mormor, og vi savner hende allerede rigtig meget, siger Sara Sander Paddison til Ekstra Bladet.

Sonia Sander blev som barn et kendt ansigt i hele Danmark. Foto: Privatfoto.

Tv-serien 'Sonja i Saxogade' blev skrevet af og instrueret af Jytte Hauch-Fausbøll. I et interview med Ekstra Bladet for fire år siden sagde Sonia Sander følgende:

- Jeg var veninde med Jyttes datter Julie, og Jytte skrev mere eller mindre serien over mig, forklarede Sonia Sander, der altså lagde eget navn til serien, selv om et ' i' blev skiftet med et ' j'.

Serien skal forestille at udspille sig i Saxogade på Vesterbro i København, men den er rent faktisk optaget i en lejlighed i en baggård i nærliggende Absalonsgade.

Hovedpersonen, Sonja, bor med sin familie; den distræte mor Norma spillet af Jytte Abildstrøm og sine to søskende, Bjarne og Heidi, i en lille toværelses lejlighed.

Sonia Sander nøjedes med at medvirke i tv-serien 'Sonja fra Saxogade' og havde aldrig planer om en lang film-eller tv-karriere. Gennem livet arbejdede hun som sygehjælper og senere som socialrådgiver, indtil hun gik på førtidspension.

Her ses en af de ikoniske scener fra tv-serien 'Sonja i Saxogade. Foto: Jyllandsposten.

Sara Sander Paddison forklarer også til Ekstra Bladet, at det var en meget smuk bisættelse, selv om det også var en trist og sorgfuld oplevelse.

- Vi var kun familie og de nærmeste venner til stede på grund af corona-reglerne, fortæller Sara og tilføjer:

- Min mor var lige som mange andre danskere selvfølgelig bange, da corona-sygdommen kom til Danmark. Hun sørgede hele tiden for at holde god afstand til alle. Og vi passede godt på hende.

Ved du om din mor nogensinde har fortrudt, at hun medvirkede i Sonja fra Saxogade?

- Det var ikke noget hun fortrød. Hun var glad for den oplevelse og for den tv-serie. Men nogen gange kunne hun godt blive lidt sur på pressen, hvis de skrev noget om hende og tv-serien, uden at hun blev kontaktet. Så sagde hun til mig: Jeg er jo lige her.