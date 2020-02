Speciel gave til Ingemann: Nøgenvideo fra 'Løvens hule'-profil

Karrieren kører på for skinner for Jacob Risgaard, og den nordjyske iværksætter har masser af succes som investor i DR1-programmet 'Løvens hule', der tidligere på ugen løb over skærmen for sidste gang i denne sæson.

Inden han kastede sig ud i livet som iværksætter, troede Jacob Risgaard, at han skulle være journalist. Derfor startede han på en mediehøjskole i Esbjerg for at jagte den drøm.

Journalist endte han aldrig med at blive, men under opholdet på skolen mødte han blandt andre Peter Ingemann, der i dag er succesfuld tv-vært med et hav af programmer i bagagen.

Se også: Tidligere DR-'løve' helt færdig som direktør

Efter 25 år uden kontakt er de to igen begyndt at tale med hinanden, efter Jacob Risgaard også er blevet en del af tv-branchen. Det fortæller 'Løvens hule'-profilen til Ekstra Bladet.

- Vi er godt i gang med at lave en masse lort med hinanden på Instagram. Vi har ellers ikke haft meget kontakt siden, men nu er vi efter hinanden hele tiden på nettet. Man falder jo tilbage i de gamle roller med det samme, griner Jacob Risgaard.

Jacbo Risgaard har fået masser af ros for sin humor og sine sjove kommentarer under 'Løvens hule'. Foto: Aleksander Klug

Fejret med nøgenvideo

Det kom især til udtryk, da Peter Ingemann i starten af februar kunne fejre, at han fyldte 47 år.

Det udnyttede Jacob Risgaard nemlig til at give ham en ganske speciel gave.

- Jeg sendte ham en nøgenvideo, for jeg tænkte, at i den alder så får hans kone nok ikke noget. Så jeg sendte en helt nøgen fødselsdagshilsen, hvor jeg sang en sang for ham.

- Hvordan tog han det?

- Hans kone var glad. Og så skrev jeg til ham, at han godt kunne begynde at glæde sig til den næste runde fødselsdag, griner Jacob Risgaard.

Millioninvestering trods underskud: - Derfor gjorde vi det

Peter Ingemann har aldrig holdt sig tilbage, når muligheden for en god joke bød sig. Foto: Linda Johansen

Ingemann: En meget flot mand

Peter Ingemann fortæller til Ekstra Bladet, at de to har haft lidt kontakt siden opholdet på højskolen, når de lige har mødt hinanden. Men han glæder sig over, at de nu har mere kontakt på grund af de sociale medier.

- Det er jo fedt, for Jacob er fantastisk. Han var en sjov - og meget ung - gut på højskolen. Vi var alle unge, men han var den unge, sprælske gut, der kom ind fra Nordjylland. Jeg syntes, han var sjov - og han er stadig sjov, siger Peter Ingemann og fortsætter:

- Jeg er dybt imponeret over, hvad han har drevet det til, og så pynter han gevaldigt i 'Løvens hule'. Jeg synes, det er rart med en, der siger, lige præcis hvad han tænker - og også nogle gange er politisk ukorrekt, som jeg selv kan være. Han er bare en rigtig rar mand.

Se også: Vild krig i 'Løvens hule': - Nervepirrende!

Tv-værten bekræfter den omtalte fødselsdagshilsen, men ifølge ham var 'Løvens hule'-profilen dog ikke fuldstændig nøgen.

- Det var i hvert fald en flot mand, der stod foran mig i min fødselsdagshilsen. Den var jeg meget taknemmelig for. Jeg tænkte, det var fedt. Jeg er ikke så nem at slå ud af kurs, og jeg skrev, at han bare kunne blive ved med at sende. Det er fint for mig, griner Ingemann.

- Har du noget lignende planlagt til hans næste fødselsdag?

- I modsætning til mig er Jacob jo en flot mand, så jeg tror, jeg vil spare ham for synet af mig afklædt, fortsætter han grinende.

Går amok efter 'Løvens hule': - Vi er blevet fuldstændig overrendt