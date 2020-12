Speciel jul: - Ikke alle er så heldige som os

43-årige Jacob Risgaard kan forsøde juletiden med det meste af det, man kan drømme om. Men sådan har det ikke altid været.

Coolshop-skaberen fra DR-programmet 'Løvens hule' har flere gange fortalt om, at pengene bestemt ikke hang på træerne, mens han voksede op med en enlig mor, der knoklede for at få enderne til at mødes.

- Jeg havde aldrig en rigtig traditionel jul som barn. Jeg var en af de børn - som rigtig mange er i dag på grund af skilsmisser - hvor julen tit var et nyt sted, fordi ens mor havde en ny kæreste. Så holdt man måske lidt jul først på aftenen ét sted, og senere på aftenen skulle man så et andet sted hen, siger Coolshop-stifteren, der som teenager kom på et børne-/ungdomshjem, hvor han heller ikke fejrede jul.

Han ved ikke, om familien nogensinde havde brug for julehjælp, da han var barn. Nu har han bestemt ikke brug for det, men han er stor fan af konceptet.

- Jeg synes, det er helt fantastisk. En ting er det her med, at andre bliver glade. Men der er bestemt også det i det, at det minder folk om det, som julen rigtig handler om; næstekærlighed og at give noget videre til dem, der ikke har så meget. Mit yndlingsjuleeventyr har altid været 'Den lille pige med svovlstikkerne', og jeg følte mig ærligt talt selv sådan som barn.

- Alle familier burde faktisk invitere nogen med, som er ensomme eller måske har det svært økonomisk og fejre det sammen, siger han.

- Min bedste og værste jul Som barn er der især én jul, der gjorde positivt indtryk på Jacob Risgaard. Det var, da de fejrede julen hos hans mormor og morfar, der havde en lille gård i Vendsyssel. - Her lå jeg på sådan et rigtig langhåret gulvtæppe og legede med en masse små soldater, jeg havde fået. Sådan nogle man kan sætte op, hvor man får 100 i en bøtte. Jeg kan bare huske, at jeg næsten ikke kunne lege med dem, fordi tæppet var så langhåret, og min mormor gik jo og trådte på dem i flere måneder bagefter, griner han. - Jeg kan også huske lyden af de voksnes stemmer, mens jeg lå på tæppet og faldt i søvn. Det var hyggeligt, og det er den ene jul, der virkelig har gjort indtryk. Ville bare være alene

Gården måtte de dog sælge, og Jacob Risgaard blev en rod og flyttede på børne-/ungdomshjem som teenager. Og efterfølgende var han juletid markant anderledes. - Hvis jeg bare kunne være alene med en flaske Jack Daniels, så var jeg glad. Så det værste juleminde er nok den her ensomhed. Jeg blev jo tit inviteret med hos andre, men jeg gad ikke være tredje hjul og se andres ideelle jul. Der ville jeg hellere bare være alene. Jeg har også en ven nu, der ikke har noget familie, som vi inviterer med hvert år, men han gider faktisk ikke. Men jeg tror, at det hele på en eller anden måde bliver tværet ind i ham, hvad det er, som vi har, som han ikke har. Der er mange ensomme, som pludselig bliver ekstra ensomme den aften. Vis mere Luk

Fejrer jul med fremmede

For ni år siden blev Jacob Risgaard far, da hans to tvillingepiger kom til verden, og siden har det betydet meget for ham at give dem en traditionel jul.

I år skal der dog ske noget helt nyt.

- Vi skal til København og hjælpe et vennepar, der holder jul for en masse familier, der ellers ikke har råd til det. Der skulle være kommet 100, men det må man jo ikke nu, så det hele bliver delt ud over nogle dage, hvor de kan komme forbi og få en julegave og så videre. Det glæder jeg mig helt vildt til, siger han.

Jacob Risgaard nyder at hjælpe andre - især børn. Foto: Aleksander Klug

Jacob Risgaard elsker nemlig at gøre andre glade, og han vil gerne have, at børnene får det på samme måde.

- Den ene datter øffer lidt over, at traditionerne nu bliver brudt. Børn har jo lidt OCD, hvor ting skal være ens, men det er jo en pissegod måde ... de har jo aldrig oplevet andet, end at vi har haft penge. Derfor synes jeg, det er en meget fin anledning til at vise dem, at der faktisk er nogle, der ikke er så heldige som os, slår han fast.

Rigmanden siger, at han aldrig har været drevet af at skrabe penge sammen til sig selv, så han bare kan få den fedeste bil eller det største hus. Derfor donerer CoolUnite-fonden, hvor han er formand, ofte til forskellige formål, der kan hjælpe børn.

- Coolshop har altid været drevet af, at vi vil være dem, der giver mest væk, så en meget stor del af vores tid og overskud går til at hjælpe de børn, der har mest brug for det. I julen er der selvfølgelig meget fokus på, at alle børn kan få noget. Det er jo børnenes fest, og vi vil gerne hjælpe med, at så mange som muligt får en god jul, siger han.