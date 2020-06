Speciel oplevelse: - Vi blev stoppet midt i en scene

Lotte Andersen får nok at se til denne sommer, hvor den primært står på arbejde for hende.

Det fortalte den 57-årige skuespillerinde, da hun mødte op til premieren på Lone Scherfig-filmen 'The Kindness of Strangers.

- Jeg laver 'Friheden' (Viaplay-serie, red.), som vi kører en tur mere på. Det er rigtig, rigtig dejligt. Det er anden sæson, og jeg troede egentlig ikke, at jeg skulle være med, for jeg er jo skurken, så jeg troede, de havde fundet en anden skurk. Men det har de altså ikke, fortalte hun.

Afbrudt midt i optagelserne

Optagelserne skulle være nået længere, end de er på nuværende tidspunkt, for coronavirussen satte en stopper for det hele - ligesom det skete for så mange andre film og tv-serier.

På 'Friheden'-optagelserne lyder det dog til at være foregået en smule mere dramatisk.

- Vi måtte simpelthen stoppe lige midt i det hele. Vi stoppede midt i en scene, sagde hun og fortalte, at de er i gang igen:

- Vi startede op igen, hvor vi sluttede. Så det har været lidt specielt, lød det fra Lotte Andersen.

Der skal dog mere end lidt ufrivillig pause til at ryste en rutineret skuespiller som Lotte Andersen. Hun er vant til at hoppe ind og ud af roller,. Derfor skabte det ikke store problemer for hende.

- Man skal bare lige ind i det. Første dag er altid vanskelig, for så skal man lige finde ud af, hvordan man er en rigtig ond Jacqueline (hendes rolle i 'Friheden', red.), grinede hun.

Ingen ferie

I løbet af sommeren skal Lotte Andersen også optage den kommende sæson af TV2-serien 'Sommerdahl'.

Det betyder, at der altså ikke bliver tid til en masse sommerferie for hende og de andre serieskuespillere, som får en booket kalender.

- Alle skal jo lave tingene nu, så der er faktisk ikke så meget ferie. Det skal vi optage i august og september, lød det fra Lotte Andersen, inden hun gik ind i salen for at se premieren.