Speedway-konge: Jeg er stolt af min datter

Nanna og Erik Gundersen får sig tit en far-datter snak om succes og om at udleve sine drømme her i livet

Hvis der er to ting, som den tidligere speedway-konge Erik Gundersen og datteren Nanna er vilde med, så er det høj fart og musik.

- Jeg er fartgal. En ren adrenalin-junkie. Som barn ville jeg køre speedway, men mine forældre turde ikke give mig en motorcykel. Så jeg fik en pony i stedet for, griner Nanna Gundersen, som i disse år arbejder benhårdt på at skabe sig en karriere som sangerinde.

Erik Gundersen kan ikke længere drøne af sted med 180 km/t.

- Men jeg kan spille høj musik. Det gør jeg her i værkstedet, når jeg restaurerer mine gamle motorcykler. Det gør jeg ofte i de sene aftentimer - gerne frem til klokken 02.30, fortæller den 60-årige speedway-helt.

Foto: Christer Holte

Far og datter sidder i Erik Gundersens værksted i hjemmet i Tjæreborg syd for Esbjerg. Her er Nanna vokset op med musik, heste og masser af mennesker. Her får de ofte en far-datter snak om, hvad der skal til for at få succes og leve sine drømme ud.

- Jeg er stolt af min datter. Hun har så meget talent og arbejder hårdt for at nå sine drømme som sangerinde, lyder fra den vestjyske speedway-helt.

Skal ske i mit tempo

I dag har den 26-årig Nanna Gundersen for længst slået sit navn grundigt fast i det esbjergensiske musik- og kulturliv. Nu drømmer hun om at komme et skridt videre på de større scener.

- Men det skal være i mit tempo og på min måde. Jeg skal gøre mine egne erfaringer. Vejen frem til målet betyder meget for mig. Jeg bliver hele tiden spurgt, hvornår jeg begynder at optræde med mit eget materiale. Jeg skriver for øjeblikket på en række sange.

- Men det er ikke noget, som jeg involverer nogen i. Det er meget personligt og følsomt for mig. Hverken mine forældre eller kæreste har hørt noget endnu. Det kommer den dag, hvor jeg selv er helt parat til det, smiler Nanna Gundersen.

Foto: Christer Holte

Bevar din ægthed

Helle og Erik Gundersen følger naturligvis datterens bestræbelser på for alvor at slå musikalsk igennem i en branche, som er både fascinerende og til tider nådesløs.

- Uanset om man beskæftiger sig med sport, musik eller anden form for underholdning, så er det bare så vigtigt at bevare ægtheden i det, man laver. Ægtheden kommer gennem hårdt arbejde og en målrettet indsats. Nanna kan ikke købe sig til en holdbar succes. Det kunne jeg heller ikke.

Jeg kender da mange personer, som kunne hjælpe hende på vej. Men hun har aldrig spurgt mig, om jeg kunne hjælpe på den måde. Hun vil selv. Med det hårde arbejde kommer ægtheden og derefter belønningen, konstaterer Erik Gundersen.

Foto: Christer Holte

Erik Gundersen interesserede sig ikke så meget for selve processen som ung speedwaykører.

- Da jeg først havde besluttet mig for at blive verdensmester, så var det bare målet for mig. Jeg havde ikke meget andet i hovedet.

Pengene er ikke det vigtigste

Ifølge Erik Gundersen har datteren tidligere været en anelse for ydmyg.

- Tidligere var hun ikke så god til at sælge sig selv. Vi er jo i Vestjylland, og familien sagde altid 'Ja, ja, vi må jo godt lige...' Men hun har lært det, griner Erik Gundersen.

- Nanna, hvor ser du dig selv om ti år?

Erik Gundersen bryder ind: - Da har hun en masse børn. Til den tid vil jeg til konfirmation.

- Jeg håber da, at jeg er slået igennem med noget fantastisk fed og original musik. Jeg kan ikke leve uden musik og musik-miljøet. Pengene betyder faktisk ikke særlig meget for mig. De er på ingen måde det vigtigste eller styrende for mig.

Erik Gundersen: - Det var den heller ikke for mig. Jeg så aldrig, hvad der var i lønningsposen. Man skal være tro mod sig selv og gøre det, som gør en glad. Så skal man nok nå frem til målet, hvis man arbejder hårdt for det.

Arkivfoto: Peter Langwithz Smith

MIT MUSIKÅR BLEV SMADRET

Nanna Gundersen havde egentligt sat hele 2020 af til at arbejde med sin musik og optræde. Men så kom coronaen.

- Vi havde masser af jobs at spille. 2020 skulle være året, hvor jeg virkelig fik lært en hel masse. Alt det blev slået i stykker af pandemien. Det har på mange måder været et virkelig hårdt år.

Nanna Gundersen fortæller, at faderen er en fantastisk god mental støtte for hende.

- Jeg fortæller ham ikke alt. Men når jeg har skullet optræde på store steder som i Parken for 35.000 personer, så er han god at have ved sin side. Han får mig til at være til stede i nuet. Og selv om jeg har sommerfugle i maven, så får han mig til at nyde, når jeg står på scenen. Han har lært mig at bruge min energi rigtig, fortæller Nanna.

- Det er så vigtigt at huske at nyde øjeblikket, hvor man optræder. Så kommer resten helt af sig selv. Vi må aldrig glemme, at det er en gave at kunne underholde andre og gøre dem glade, lyder det fra farmand Gundersen.

TILBUDT TO PLADEKONTRAKTER

For seks år siden deltog Nanna Gundersen i TV2 programmet 'Danmark har talent'. I dag ser hun tilbage på oplevelsen med blandede følelser.

- Jeg kom i semifinalen, og jeg fik bagefter tilbudt to pladekontrakter. Men jeg sagde nej-tak. Det var slet ikke mig. Jeg syntes dengang og nu, at alt var totalt topstyret. Jeg fik noget tøj trukket ned over mig, som jeg slet ikke befandt mig godt i. Jeg var mentalt slet ikke med i det.

Jeg ved godt, at programmet åbnede flere døre for mig, og at jeg fik nogle jobs på grund af min TV-optræden. Men det er så det. Jeg har spurgt TV2, om de ikke vil fjerne optagelserne med mig, som stadig ligger på Internettet, men det ville de ikke.

Nanna Gundersen siger, at hun ikke som sådan fortryder sin deltagelse.

- Det fylder intet hos mig, og jeg synes heller ikke, at det skal fylde noget hos publikum. Jeg er et helt andet sted i dag.

Foto: Christer Holte

NANNA GUNDERSEN:

Er 26 år og bor i Esbjerg sammen med kæresten Aleksander Christensen.

Hun er uddannet pædagog.

Nanna optræder som solist og med trioen Gundersen, Steensbeck og Ravn. Hun optræder også med Anja Møllerskov og Tanni Christine. De tre kvinder fortolker Kim Larsen og Gasolin sange.

Nanna befinder sig særlig godt i genrene soul, jazz og feel good.

Nanna Gundersen blev født fire år efter fadernes ulykke i Bradford i England.

Foto: Christer Holte

ERIK GUNDERSEN:

Er 60 år og bor sammen med hustruen Helle på et landsted i Tjæreborg.

Erik Gundersen vandt 17 verdensmesterskaber i speedway. Han har sammen med Ole Olsen og Hans Nielsen haft en uvurderlig betydning for sporten i Danmark.

Han blev invalideret under et styrt 17. september 1989 i Bradford i England. Men har siden arbejdet både som landstræner og træner for ungdomslandsholdet. Erik Gundersen er nu coach for unge talenter i sporten.