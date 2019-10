Spillede for United: Nu har han købt Seebachs kæmpe-villa

Hitsangeren Rasmus Seebach har netop solgt sin 234 kvadratmeter store villa på Frederiksberg for 16.975.000 kroner.

Det er 8.775.000 kroner mere, end han gav for villaen, da han stod som køber i 2013. Det skriver boliga.dk

Dengang lød salgsprisen på 8,2 millioner kroner, hvilket var knap 1,3 millioner kroner mindre end den pris, huset var blevet udbudt til salg for.

Rasmus Seebach har da også gjort lidt ved ejendommen, siden han købte den.

Da adressen i 2013 overgik til Seebach, var der nemlig tale om et rødt murstenshus med farvede, blyindfattede vinduer.

I dag fremstår huset derimod hvidpudset med et noget mere moderne udtryk.

Præcis hvad Seebach har gjort ved ejendommen, er dog ikke til at sige. Huset er nemlig solgt uden at have været udbudt offentligt til salg.

På købersiden af handlen er navnet dog bestemt ikke helt ukendt.

Ifølge Boligas oplysninger er det nemlig fodboldspilleren Anders Lindegaard, der skal rykke ind på adressen.

Den odenseanske fodboldmålmand har siden sit gennembrud for norske Aalesund for ti år siden ført en omskiftelig tilværelse i en række klubber, primært i England.

Mest kendt er han nok for, at han i 2010 blev solgt til mastodonten Manchester United, hvor han dog aldrig for alvor fik fodfæste i direkte konkurrence om målmandsposten med den spanske landsholdskeeper David de Gea.

I dag vogter Anders Lindegaard målet for Helsingborgs IF i den bedste svenske fodboldrække, Allsvenskan.

Fodboldspilleren Anders Lindegaard overtager Seebachs kæmpevilla på Frederiksberg. Foto: Jens Dresling

Flytter til whiskybæltet

Rasmus Seebach og kæresten Julie Teglhus har lige købt en hvid og gigantisk ejendom i hjertet af whiskybæltet, 2900 Hellerup.

Seebachs nye hjem er en pragtejendom, der blev opført i 1899, og som spreder sig over 392 kvadratmeter fordelt på 11 værelser.

Grunden er på 1361 kvadratmeter, og kælderen rummer 228 kvadratmeter.

Rasmus Seebachs nye hus i Hellerup set fra oven. Foto: skraafoto.kortforsyningen

Da ejendommens nye skøde endnu ikke er tinglyst, fremgår prisen heller ikke af Tingbogen.

Af BBR-oplysningerne aflæses dog den månedlige ejendomsskat på intet mindre end 14.284 kroner.