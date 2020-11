Spillede mod legenden: - Var som en afgud

- Nå for pokker. Hold da fast. Det er da et chok, siger Jakob Kjeldbjerg, da Ekstra Bladet overbringer ham nyheden om Diego Maradonas død.

Jakob Kjeldbjerg af en af de få danskere, der har mødt den legendariske fodboldspiller. Det gjorde han på banen, da det danske landshold mødte det argentinske med Maradona på holdkortet i 1993.

Dengang var Kjeldbjerg blot 23 år gammel.

- Det var første gang, jeg skulle starte en landskamp, så for at sætte det i perspektiv var det for mig fuldstændig grænseoverskridende at være i omklædningsrummet med Laudrup og Schmeichel, men så stod jeg pludselig i samme spillertunnel som Maradona. Det var jo 'Jeppe i baronens seng' gange 50 for sådan en midtjyde som mig.

- Vi har ikke haft så stor en personlighed (i fodbold, red.) siden. Jeg kan forestille mig, at der aldrig kommer nogen. Ronaldo og Messi elsker vi at diskutere, og hvem der er bedst, men ingen af dem er jo kontroversielle på samme måde, siger han.

Behandlet som Gud

For Jakob Kjeldbjerg lå oplevelsen lige så meget i den måde, Maradona blev behandlet på.

- Jeg oplevede Maradona som den her afgud - argentinerne ville jo sige de rigtige Gud. Men for os andre var det mere en afgud, og det oplevede jeg virkelig på tæt hold, da jeg spillede over for ham.

- Det var en rendyrket forgudelse af manden, som vi oplevede på stadion i Mar del Plata, men ikke mindst også dagen efter, da vi ankommer til lufthavnen med landsholdet, siger han.

Som landsholdsspiller er man vant til, at mennesker flokkes, når man ankommer i lufthavnen. Men sådan gik det ikke i Argentina.

- Lige pludselig var der ikke et øje. Vi stod jo der og spurgte, 'hvad fanden sker der?'. Det viste sig så, at Maradona var ankommet af en anden indgang. Den situation fortalte alt om Maradona, og hvor meget han betød for argentinerne, fortæller han.

Ondt af ham

Diego Maradona har i en stor del af sit liv kæmpet med et misbrug af stoffer. Det er noget af det, der bliver fortalt i en dokumentar om manden, som blev sendt på DR i forbindelse med hans 60-års fødselsdag i oktober.

- Den satte nogle ting i perspektiv for mig. Jeg fandt ud af, hvorfor han var, som han var - også da jeg spillede over for ham. Den der enorme arrogance og reservation, som omgav ham, den giver mening nu.

- Han var en ufatteligt spændende personlighed, men også en, som jeg havde lidt ondt af. Det var sgu lidt en hård skæbne, som delvist var selvforskyldt, men han levede også under et enormt pres, siger han.