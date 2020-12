Spiller på flere strenge: Guitarist nørder om krigen

Mika Vandborg, der blandt andet er guitarist i Gnags, har skabt et brætspil om Anden Verdenskrig sammen med Claus Corfixen, der lavede ’Matador’-spillet - prøv selv kræfter med spørgsmål fra spillet i bunden af artiklen

’Hold nu kæft med den krig!’

Tålmodigheden kunne godt blive sat på prøve i bandet Love Shops tourbus, når guitaristen Mika Vandborg, frontmanden Jens Unmack og bassisten Thomas Rissel satte sig for sig selv og knevrede højlydt om deres store fælles-interesse – Anden Verdenskrig.

For de andre i bussen blev det til tider for meget af det gode, og det gav de så i umisforståelige vendinger udtryk for.

Men til ingen verdens nytte. Der blev dystet videre om de grumme krigsår, og det gav så Mika Vandborg idéen til at lede efter et brætspil om nazi-perioden a la Trivial Pursuit-spillene.



Om spillet World War II-spillet går ud på hurtigst muligt at erobre tre fjendtlige hovedstæder, og det gør man ved at svare rigtigt på spørgsmål i hver af seks kategorier: Allierede, Aksemagterne, Slag, Folk og politik, Våben og udstyr, Årstal og datoer. Samtidig skal du undgå, at en af dine modstandere erobrer din markeringsbrik på feltet Battlefields. Du har vundet, hvis du som den første sikrer dig en markeringsbrik i hver af de seks kategorier.

– Jeg ville have et spil med spørgsmål, så jeg kunne duellere mod nogle af de andre tosser i de bands, jeg var med i. Det kunne jeg ikke finde. Så tænkte jeg: ’Så laver jeg det sgu selv’.

– Jeg er vant til, at hvis du ikke selv letter røven og laver en plade eller spiller koncerter, så kan du da sidde derhjemme og spise havregrød.

– Så jeg sagde til mig selv ’hvorfor ikke gøre din hobby til dit arbejde’, som jeg har gjort det så tit, siger Mika Vandborg.

God kombination

Resultatet er blevet spillet The World II Trivia Game, som han har lavet sammen med Claus Corfixen. Det var ham, der også skabte Korsbæk-spillet om ’Matador’-serien, der er solgt i 75.000 eksemplarer.

– Han er den stille og rolige systematiker – jeg er den flyvske type, der nok får det gennemført, som jeg sætter mig for, men det kan måske godt komme til at virke noget ustruktureret. Så kombinationen med ham som den med overblikket og mig, der bare hamrer spørgsmål af sted, har været god.



Mika Vandborg og Claus Corfixen har sammen udviklet spillet. Pr-foto

– Senere har vi så også tilknyttet historikere, der har læst korrektur og tjekket fakta. Man kan jo ikke have fejl i sådan et spil. Det er tjekket i hoved og røv. Men det er mig og Corfixen, der har lavet det. Uden ham og mig – intet spil, fastslår guitaristen.

Amok-salg

Førsteoplaget på tusind spil består af 1800 spørgsmål, og så er der en ekstra pakke med 300 spørgsmål om besættelsen af Danmark, som kan tilkøbes.

Andre pakker er ligeledes på vej, bl.a. om Skandinavien og krigen, og i alt har Vandborg indtil videre formuleret 3000 spørgsmål om forskellige sider af verdenskrigen.



Mika Vandborg Navn: Mika Vandborg. Født: 1971 i Åbyhøj. Musik: Gnags 1999-2009. Love Shop 2009 til nu. Desuden Electric Guitars sammen med Søren Andersen fra 2012. Har spillet med Sanne Salomonsen i 2020. Turné i 2019 med Claus Hempler og turné i hele verden med Prince-bassisten Ida Nielsen.

Men det slutter ikke dér, forsikrer han.

– Det kan jo fortsætte i det uendelige. Næste træk er at få spillet oversat til engelsk, så vi kan få det ud i udlandet.

– Herhjemme er salget gået helt amok. Vi anede ikke, om markedet var der. Så vi bestilte bare tusind spil. De er revet væk hos forhandlerne, og vi kan slet ikke følge med efterspørgslen.

– Nu har vi bestilt 2000 mere, og selvom det skal gå hu-hej vilde dyr, så kan de først være klar fra trykkeriet midt i december.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Betaget af perioden

Mika Vandborgs interesse for Anden Verdenskrig stammer fra barndomshjemmet i Åbyhøj uden for Aarhus, hvor en af forældrenes venner havde været modstandsmand.

– Han holdt et slags jubilæum hjemme hos os, og der kom så flere andre modstandsmænd. Jeg var 12-14 år og syntes, det var enormt spændende at høre dem fortælle historier om, hvad de havde sprængt i luften.

– Efterhånden som jeg læste bøger og så film om emnet, åbnede der sig flere døre om krigen.



The World War II Trivia Game – med 1800 spørgsmål på dansk. Pr-foto

– Jeg var fascineret, og det tog virkelig fart igennem 00’erne.

– Jeg tror, det er en aldersting. Man finder et eller andet at gå op i, og jeg har virkelig nørdet i guitarer, forstærkere og sådan noget.

– På et tidspunkt var jeg nået til vejs ende med det. Så kom Anden Verdenskrig som det næste nørde-projekt, fortæller Mika Vandborg.