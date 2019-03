Spillested om kokainskandale: - Pis!

Lørdag aften kunne Ekstra Bladet afsløre, at Hugo Helmig havde tilbragt natten forinden i politiets varetægt, efter han blev pågrebet, mens han var kraftigt påvirket af kokain og derfor var 'ude af kontrol'.

Som konsekvens af episoden valgte Hugo Helmig at aflyse sin planlagte koncert i Vejle Musikteater lørdag aften.

Ifølge hitmagerens manager, Jakob Sørensen, fortsætter 20-årige Helmigs turné dog som planlagt de kommende uger, imens musikeren sideløbende modtager behandling for sit stofmisbrug, som han har kæmpet med de sidste måneder.

Efter planen skal Hugo Helmig derfor give koncert på spillestedet Gimle i Roskilde torsdag aften.

Ifølge Gimles spillestedsleder, Lars Sloth, får sagen om Hugo Helmigs kokainmisbrug da heller ingen konsekvenser for den planlagte koncert på Gimle, selvom sagen ifølge ham er ærgerlig.

- Det er trist og ærgerligt, men mest af alt synes jeg, det er synd for Hugo. Det er trist, at han har gang i sådan noget, men det er godt at se, at han er i behandling. Jeg ved, at der er gode folk omkring ham, som tager sig af ham, siger Lars Sloth til Ekstra Bladet.

- Men når det så er sagt, så får den her sag ingen konsekvenser for hans koncert hos os. Det er selvfølgelig rigtig synd, ærgerligt og dumt, at det sker lige her nu, når han har startet sin turné, men vi kommer ikke til at gøre noget i den forbindelse. Han er stadig velkommen til at spille hos os, understreger han.

En noget mindre Hugo Helmig sammen med mor og far. Foto: Hans Bølcho

Nultolerance

Ifølge Lars Sloth har de hos Gimle en nultolerancepolitik i forhold til brug af stoffer blandt deres gæster, men piben har en anden lyd, når det gælder de kunstnere, der skal optræde på spillestedet.

- Vi ser med stor alvor på det, hvis vores gæster tager stoffer. Vi har nultolerance over for stoffer på Gimle. Men i forhold til vores kunstnere så kan vi ikke udelukke alle, der har taget eller tager stoffer. Så kunne vi komme til at udelukke mange, og derfor vælger vi at holde menneske og kunst adskilt i den sammenhæng, siger Lars Sloth.

- Er det ikke lidt dobbeltmoralsk?

- Jeg vil da gerne indrømme, at jeg ikke synes, det er fedt, og at jeg tænkte 'pis', da jeg læste historien. For det sender jo et dårligt signal, men samtidig kan vi ikke gøre os til dommere for hans handlinger. Jeg synes mest, det er synd for ham, og så skal han op på hesten igen. Han er i behandling. Han er en virkelig dygtig kunstner, og vi ser stadig meget frem til at byde ham vekommen og håber det bedste for ham.

Gimle er klar til at byde Hugo Helmig velkommen trods kokainskandalen. Foto: Andreas Haubjerg

Ekstra Bladet har søndag formiddag været i kontakt med Vejle Musikteater, hvor Hugo Helmig skulle have givet koncert lørdag aften. De har ikke ønsket at kommentere aflysningen.

Berømt familie

Hugo Helmig er søn af popstjernen Thomas Helmig og den tidligere fotomodel Renée Toft Simonsen. Han debuterede med singlen 'Please Don't Lie' i juni 2017. Singlen fik kæmpe succes og var den mest spillede sang på dansk radio i 2017.

I marts 2018 udgav den unge Helmig ep'en Promise, der blandt andet indeholdt singlerne 'Times of War', 'Hold On' og 'Promise'. Hugo Helmigs debutalbum 'Juvenile', som han turnerer med i øjeblikket, udkom 1. marts i år.

Til sommer skal han optræde på blandt andet Roskilde Festival, Jelling Musikfestival og Smukfest.

Den 20-årige sanger er forlovet med Marie Frølund. Det annoncerede parret tilbage i november sidste år. I oktober samme år flyttede de sammen i en lejlighed Aarhus. Forholdet blev offentligt kendt fem måneder tidligere - i marts 2018.

Hugo Helmigs manager, Jakob Sørensen, oplyser til Ekstra Bladet, at popstjernen ikke personligt kommer til at udtale sig om episoden på nuværende tidspunkt.