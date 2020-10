Splitter op: - Bois forsvinder ikke

Citybois går fra hinanden for at lave musik hver for sig, men der er ikke sat et endeligt punktum i samarbejdet

Begge fyre fra 'X-factor'-duoen har den seneste tid promoveret hver deres selvstændige musikprojekter på Instagram, og det har fået flere til at spekulere i, om de to bois er gået hver til sit.

Nu bekræfter den ene halvdel af duoen, Anthon Edwards, at han er gået solo, og at Citybois officielt er på pause.

Det gør han i et interview med dr.dk, hvor han samtidig fortæller om sin nye single.

Citybois chokerer

I fredags udgav Anthon Edwards nemlig sin første solosingle - og så alligevel ikke helt. På den nye single 'Holder os vågen' får Edwards nemlig hjælp fra hitsangeren Burhan G.

Den nye sang kunne danskerne for første gang høre live i lørdags, da den 21-årige Anthon uden sin tro følgesvend optrådte til TV2's 'Knæk Cancer'-indsamlingsshow.

Ikke helt slut

Men der er måske håb i fremtiden for fans af den populære duo.

- Citybois er p.t. sat på pause, men det er noget, som vi kommer til at åbne op igen på et tidspunkt – vi ved bare ikke hvornår. Når vi engang får en fed idé, er vi sikkert tilbage på pinden. Det var også derfor, at vi kaldte vores album for 'Bois Forever', for bois forsvinder ikke sådan lige, siger Edwards til dr.dk.

Den anden halvdel af duoen, Thor Farlov, har senest udsendt singlen 'Alene'.

Ekstra Bladet har været i kontakt med gruppens manager, der fortæller, at de ikke har yderligere kommentarer.

