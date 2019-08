Sprang fra 20 meter: Dansk realitybabe kørt væk i ambulance

'Divaer i Junglen'-deltageren Nynne Larsen var udsat for en ubehagelig oplevelse, da hun i går tog mod til sig og sprang ud fra en klippe i El Chorro-området nær Malaga og ned i vandet.

Hun ville vise drengene, at hun skam også kunne, men da hun landede, kunne hun med det samme mærke, at den var gal.

- Alle drengene ville op og springe fra en klippe, så det ville jeg også. Jeg fulgte efter, og først hoppede en, der hedder Mikkel, ud, og det gik fint. Det er sådan 15-20 meter oppe, så jeg sprang, og det var en fucking dårlig idé, siger Nynne Larsen til Ekstra Bladet.

Den tidligere 'Dagens Mand'-deltager fortæller, at man skal have foden lodret, når man lander, men hun havde den vandret. Så mødet med vandet sendte et smæld igennem hendes krop.

- Jeg har brækket ryggen før, da jeg var 15 år gammel, og vi var ovre i den samme form for smerte. Jeg fik kæmpet mig op på en cykelbåd, vi havde lejet, og drengene kunne godt se, at den ikke var helt god. Jeg er ikke normalt typen, der ligger og vrider mig i smerte, men jeg var en presset lille dame, fortæller hun.

24-årige Nynne Larsen blev derfor sejlet ind til land, hvor en ambulance blev tilkaldt.

- Jeg blev hentet af en ambulance med fuld udrykning og kørt til sygehuset i Malaga. Jeg har en god kammerat, som var sød at tage med, men ingen af os kan spansk, og jeg forstod ikke en skid af, hvad de sagde. Det var intimiderende og angstprovokerende, for jeg tror aldrig, at jeg har følt mig så lille og alene i verden, som jeg gjorde lige der, siger hun.

Lægerne tog smerterne alvorligt, og hun blev spændt fast og iført en halskrave, da lægerne frygtede, at hun havde brækket nakken og/eller ryggen.

Nynne Larsen, der i øvrigt er single, har tidligere deltaget i 'Dagens Mand'. Senest deltog hun i 'Divaer i Junglen', som blev vundet af Philip May. Foto: TV3

Så galt gik det heldigvis ikke, og efter en røntgenundersøgelse lød beskeden, at intet var brækket.

- Der er ikke noget, der er brækket overhovedet, men jeg skal tage den i ro i hvert fald i fem dage, for jeg har fået et smæld op igennem hele ryggen. Jeg har fået papirer på, hvad der er sket, men de er på spansk, så jeg forstår dem ikke. Jeg har bare forholdt mig til, at der ikke er noget brækket, siger hun.

Med den besked vendte hun hjem til hotellet, hvor hun er netop nu, imens hun overvejer, om hun skal holde sig i ro og tage et par ekstra dage i Spanien, eller vende snuden hjem mod Danmark med den flyver, som hun har billet til i aften. Hun hælder klart til det sidste, hvis det kan lade sig gøre.

- Jeg håber lidt, at jeg kan få noget ekstra smertestillende, der kan holde det så meget nede, at jeg kan flyve hjem i aften, for jeg vil faktisk bare gerne hjem. I går var planen ikke, at jeg skulle hjem overhovedet, men de piller, jeg har fået, er så stærke, at jeg formentlig godt vil kunne klare det. Jeg vil bare gerne hjem til mig selv og min mor, siger hun.