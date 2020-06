Springer ud i ny karriere

Christiane Schaumburg-Müller er kendt som tv-vært, skuespillerinde og forretningskvinde, nu udvider hun sidstnævnte og går ind i ejendomsbranchen.

I onsdags blev der nemlig i CVR-registret registeret et nyt selskab med Christiane Schaumburg-Müller i spidsen.

Men Christiane Schaumburg-Müller står ikke som ene-ejer af virksomheden, da det fremgår, at kæresten Daniel Åxman også er medejer.

I starten af året kunne Christiane Schaumburg-Müller bekræfter rygterne om, at hun havde fundet sammen med rigmanden Daniel Åxman, og nu er er de altså ikke kun partnere i privatlivets fred.

De står nemlig begge registreret som direktører i virksomheden, hvor de hver især ejer 50 procent.

CD Projects ApS hedder virksomheden, der indeholder begge parters forbogstav i navnet.

Det fremgår i CVR-registret, at virksomhedens formål er at erhverve, besidde, sælge og udleje fast ejendom samt anden hermed forbunden virksomhed.

Der er registreret minimumsbeløbet 40.000 kroner i virksomhedens kapital, det er altså det beløb, der er lagt i virksomheden fra start.

Det er ikke nyt for parret at agere direktører i en virksomhed. Som det fremgår af CVR-registret er begge parter nemlig kendt i det regi.

Christiane Shaumburg-Müller er i forvejen kendt fra virksomheden ChriChri, et univers for kvinder, der ønsker god stil i alle livets henseender. Hun har selv opstartet ChriChri og er chefredaktør for virksomheden.

Kæresten Daniel Åxman har også både holding- og kapitalselskaber i eget navn.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Christiane Shaumburg-Müller, men det har i skrivende stund ikke været muligt.