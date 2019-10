Ståle sælger luksuslejlighed

Nu har du muligheden for at få fingrene i FCK-managerens lækre københavner-lejlighed

En ny hjemmebane kalder på fodbold-veteranen og FCK-manager Ståle Solbakken. I hvert fald har han netop sat domicilet - en liebhaverlejlighed midt i København - til salg.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Solbakken har trænet københavnerholdet FCK siden 2013 - samme år som han købte den 157 kvadratmeter store herskabslejlighed.

Dengang smed han lige over fem millioner kroner for boligen, men nu - seks år er senere - er lejligheden på markedet igen, og du kan erhverve dig de fem værelser og tagterrasse for lige knap 8,3 millioner kroner.

Med det følger en beliggenhed ved Kongens Have, hvor du er tæt på alting, som ejendomsmægler Nicolai Madsen fra Danbolig Nørrebro - Holm & Hauberg, beskriver det i boligens salgsopstilling.

Toppen af boligmarkedet

Fodboldikonets lejlighed, der ligger i en fredet bygning fra 1804, er udbudt til lige over 52.800 kroner pr. kvadratmeter.

Det er ikke langt fra, hvad de københavnske lejligheder - byen med landets allerhøjeste priser - bliver handlet til i øjeblikket.

Ifølge tal fra Boliga.dk gav køberne i gennemsnit 50.850 kroner pr. kvadratmeter for ejerlejlighederne i København K i årets første halvår. Disse priser er kun overgået af den nyere bydel Nordhavn, hvor lejlighederne blev solgt til en kvadratmeterpris på hele 55.600 kroner.

Ståle Solbakken er født og opvokset i Norge. Han har slået sine folder på den danske grønsvær som spiller for både AaB og senest FCK, hvor hans professionelle fodboldkarriere nåede en brat slutning, da han faldt om med et hjertestop på træningsbanen.

Han vendte som bekendt tilbage til De Blå Løver igen i 2013: først som cheftræner og senere som manager for holdet, som han blev forfremmet til i 2014.

Ståle købte lejligheden tilbage i 2013. Foto: Danbolig Nørrebro - Holm & Hauberg

