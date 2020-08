Står frem med sandheden bag afsked

Det kom som en kæmpe overraskelse, da den populære reggae- og dancehallstjerne Wafande sidste sommer meddelte, at han ville indstille karrieren som soloartist.

Det skulle have været markeret med en afskedsturné denne sommer, men det har coronapandemien sat en foreløbig stopper for.

Heldigvis har musikeren mulighed for at optræde for danskerne, når jubilæumssæsonen af musikfortolkningsprogrammet 'Toppen af poppen' løber over skærmen på TV2 fra 30. august.

Her deltager Wafande i første afsnit sammen med sangerinderne Søs Fenger, Barbara Moleko og Oh Land, musikeren Michael Falch og hjerteknuseren Burhan G.

Så på en måde er 'Toppen af poppen' blevet en del af Wafandes farvel, forklarer den 37-årige sanger.

- Man kommer tæt på de ting, som er en realitet i ens liv, så programmet er blevet en måde at forklare mine kolleger og i den grad også mine fans, hvorfor jeg er nået frem til den beslutning, siger Wafande forud jubilæumsprogrammerne '10 år på Toppen af poppen'.

Ny begyndelse

Selv om han har bedyret, at han stopper, er det som et led i begyndelsen af noget nyt, forsikrer han.

Han har en masse ting på tegnebrættet - de skal bare lige tegnes færdigt, som han siger.

- Hvis man går ud og siger, at man skal have en pause, så er man allerede stresset over, at man skal komme tilbage igen lige pludseligt, forklarer Wafande og uddyber:

- Hvis jeg i stedet siger, at jeg trækker stikket, så tvinger jeg mig selv til at genopfinde mig selv, finde nye måder at få mad på bordet på og finde ud af, hvad jeg godt kan lide at have. Og det vil selvfølgelig altid være musikken, også selv om jeg ikke står foran mikrofonen.

Faktisk har Wafande nærmest aldrig følt sig så kreativ, som han gør netop nu, fortæller han videre.

- Jeg elsker det italienske udtryk: 'Vand, der står stille, kommer til at lugte'. Jeg tror, at når man bliver for tryg i vante rammer og vaner - også selv om det er noget, man elsker - så skal måske genoverveje, hvordan man vil gribe livet an, siger Wafande

'10 år på Toppen af poppen' har premiere på TV2 og TV2 Play søndag den 30. august klokken 20.00.