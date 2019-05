Står frem: Så vanvittig er Miss Danmark-kontrakten

Torsdag eftermiddag kom det frem, at Tara Jensen har fået frataget sin titel som Miss Danmark 2018, fordi hun angiveligt har brudt tilliden og sine forpligtelser til organisationen bag.

Det oplyste Miss Denmark Team i en pressemeddelse.

'Eftersom Tara Jensen har opført sig fuldstændigt i strid med de vilkår, der gælder for Miss Danmark og Miss World og dermed brudt såvel tillidsforhold som de forpligtelser, hun i et sådant forløb skal overholde, har det desværre været nødvendigt at henvende sig til virksomhedens advokat og bede om at stævne Tara Jensen med påstand om misligholdelse og groft krænkende handlinger imod konceptet samt misbrug af titel,' skriver Miss Denmark Team i pressemeddelelsen.

I den nye P1-dokumentar 'Skønhedskontrakten' står en række tidligere Miss Danmark-deltagere nu frem og retter en skarp kritik af organisationen bag Miss Danmark.

I dokumentaren har P1 været i kontakt med 40 kvinder, der har været en del af Miss Danmark indenfor de sidste år. En af dem er Anne Maria Raunholt, der deltog i skønhedskonkurrencen i 2015 som 24-årig. Hun fortæller, at hun blev kontaktet af Lisa Lents, direktøren i Miss Danmark, med løftet om en uforglemmelig oplevelse og en lovning på bedre selvtillid.

I starten syntes Anne Maria, at det var sjovt at være en del af Miss Danmark, men det ændrede sig allerede ved første møde under den såkaldte 'catwalk-træning'.

- Der fik man omgående en følelse af, man ikke var vellidt. Overhovedet. Man havde en følelse af, at hun hader mig. Den måde, hun taler til en på, bliver lidt nedladende, og Lisa starter også med at sige: 'I skal vide, at alt I siger til hinanden, kommer I sidste ende tilbage til mig. Hun skaber sådan en paranoid stemning. 'Alting havner hos mig til sidst. Jeg har øre og øjne over det hele', siger Anne Marie Raunholt i P1-dokumentaren.

Hård kontrakt

I radiodokumentaren har DR desuden fået indsigt i kontrakten, som deltagerne i Miss Danmark skriver under på, når de siger ja til at deltage i skønhedskonkurrencen. Heri står der ifølge mediet, at deltagerne ikke må udtale sig negativt om Miss Danmark eller Miss World på hverken Facebook, Twitter, i tv eller i pressen, og at tavshedspligten også gælder efter aftalens ophør. Desuden er deltagerne forpligtet til at betale 15.000 kroner til Miss Danmark, hvis de bryder kontrakten.

En af de kvinder, der er kommet på tværs af kontrakten, og står frem i radiodokumentaren, er Melissa Ritter, der deltog i Miss Danmark i 2015. Under finalen slog hun sin fod hårdt, men var alligevel ifølge kontrakten forpligtet til at deltage i en efterfest på Café Sommersko efterfølgende. Det til trods for, at hun havde brug for at komme på skadestuen for at få tjekket sin fod.

Her fik hun angiveligt at vide, at hun kunne tage på skadestuen, men at det så ville koste hende 15.000 kroner for kontraktbrud.

- Hvis jeg ikke tager videre til after party, så har jeg ikke overholdt kontrakten. For det skal vi jo. Vi skal jo være med til de her arrangementer Jeg tænker: 'hold da op'. Det her er Lisas sande jeg. Hvordan kan du frasige mig at blive tilset af en læge. Det er virkelig uprofessionelt. Det ville ingen organisationer gøre. Men jeg tænker bare, 'fuck jeg er bange'. Jeg har ikke særlig mange penge, jeg er studerende, 15.000 kroner er mange penge, fuck, siger hun i dokumentaren og vælger derfor at vente med at tage på skadestuen til dagen efter.

Ekstra gebyrer

Ifølge Linda Gianna Bielawski Kildentoft, der selv deltog i Miss Danmark i 2015 og er med i radiodokumentaren, blev deltagerne også opkrævet ekstra gebyrer, som de ikke var informeret om - bare for at få lov til at være med i Miss Danmark. Eksempelvis kostede det 500 kroner at gå til casting og yderligere 1000 kroner at være med i konkurrencen.

- Alle tilmelder sig, fordi man har en indre drøm om at være med i noget lidt større, end hvad man ellers er med i. Man blev lovet, at piger, der kommer ud fra i Miss Danmark, har mere selvtillid. Og det er slet ikke det, der sker. Man kommer faktisk ud på den anden side og er mere ødelagt, end man var før. Man var hele tiden bange for, at der skulle ske et eller andet, eller man skulle gøre noget forkert, siger hun i P1-dokumentaren.

- Lisa Lents havde en måde, hvor hun fik alle til at frygte hende på. Vi rendte konstant rundt og var bange. Lige meget, hvad vi spiste, hvordan vi sad, hvad vi gjorde, var vi bange for, at hun ikke blev glad for hvad vi gjorde, siger hun videre.

Louise Henriksen (tv.) sammen med Tara Jensen (i midten) kort inden Louise Henriksen kunne krones som vinder. Fem dage senere overdrog hun titlen til Tara Jensen, som skulle repræsentere Danmark i Miss World-finalen i Kina, hvor Vanessa Ponce fra Mexico vandt den store finale.

Så chokerende

Ekstra Bladet har torsdag været i kontakt med Tara Jensen, der netop er blevet frataget sin titel som Miss Danmark. Her fortalte hun, at hun først så, at hun havde fået frataget kronen, da Lisa Lents sendte en pressemeddelelse ud.

- Det er så chokerende, at hun (Lisa Lents, direktør i Miss Danmark, red.) skriver det ud offentligt, før hun tager kontakt til mig. Og hun har stadig ikke taget kontakt til mig. Jeg så det kun, fordi mine veninder begyndte at skrive til mig om pressemeddelelsen, siger Tara Jensen.

Tara Jensen fortæller, at hun tidligere har gjort det klar over for organisationen, at hun ikke vil have noget med dem at gøre.

- Der er total social kontrol. Vi måtte ikke noget, med mindre Lisa Lents gav os lov. Jeg måtte ikke have mine egne meninger, og jeg skulle være hendes nikkedukke, siger hun og tilføjer:

- En af grundene, til at jeg nu står frem, er, at jeg gerne vil advare andre piger om det, der følger med. De skal vide, hvad de går ind til, for jeg vidste det ikke selv.

I P1-dokumentaren fortæller hun også, at hun ikke er tilfreds med kontrakten.

- Jeg synes, det er en forfærdelig kontrakt, og jeg fortryder rigtig meget, at jeg nogensinde har skrevet under på den. Den kontrakt, hun har på os, den kan styre os rigtig meget. Der står blandt andet, at vi ikke må udtale os negativt offentligt. Det synes jeg er noget vrøvl. Hvis hun sørgede for, at den konkurrence var ordentlig, og hvis hun sørgede for at behandle sine deltagere ordentligt, var der ikke nogen deltagere, der ville udtale sig om noget dårligt.

Ekstra Bladet har gentagne gange været i kontakt med Lisa Lents, men hun ønsker ikke at udtale sig om sagen eller kommentere den kritik, som bliver rettet mod hende af de tidligere Miss Danmark-deltagere.