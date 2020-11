Står frem som kærester

22. december sidste år kom det frem, at såvel den tidligere radiovært Le Gammeltoft som den tidligere V-minister Tommy Ahlers var gået fra deres respektive partnere.

Dengang fortalte Le Gammeltoft til Ekstra Bladet, at hun og ekskæresten Jesper Backer var gået fra hinanden i sensommeren, men hverken hun eller Tommy Ahlers ville bekræfte, at de havde fundet sammen.

Da der søndag aften blev holdt snigpremiere på '7 years of Lukas Graham' i Imperial, København, troppede de op sammen og sagde de ord, der har lydt på rygtebasis i hele 2020.

- Ja, vi er kærester.

Dansk radiovært bekræfter brud

Kærester i et år

Parret har gået stille med dørene, imens de har forsøgt at samle to familier på hver to børn, men at der skulle gå så lang tid, før omverdenen måtte høre om det nye kendispar, var ikke planlagt.

- Vi tænkte, der nok skulle være et eller andet arrangement, hvor I ville fange os, men det har der jo ikke været i et halvt år, så det var ikke bevidst at gå så stille med dørene, sagde Tommy Ahlers til de fremmødte journalister.

Vil videre: Radiovært sælger ekskæreste-lejlighed

Her kunne Le Gammeltoft fortælle, at de har kendt hinanden siden sidste år og været kærester i et år.

- Vi mødte faktisk hinanden via arbejdet til at starte med. Tommy spurgte mig, om jeg ville stille op til noget interview tilbage i marts, da du (Ahlers, red.) skulle lave valgkamp. Så blev vi kollega-venner, som bumpede ind i hinanden til Folkemødet og sådan nogle ting, og så begyndte vi at date sidste efterår, fortalte Le Gammeltoft.

Tidligere minister går fra kæresten

Ville beskytte børnene

At de ikke ville bekræfte romancen allerede i december skyldtes, at de lige skulle finde fodfæste, forklarede de.

- Der havde vi kun været sammen i et par måneder. Le har to børn, og jeg har to børn, så ønsker man ikke lige, at det skal stå i avisen, så det måtte blive ved nyheden, at jeg var gået fra min ekskæreste, og at Le var det samme. Det handlede om børnene, sagde Tommy Ahlers på den røde løber.

- Hvordan har det været at bringe børnene sammen?

- Det har faktisk været rigtig godt, det er dejligt, at de har det skønt alle sammen, og at vi kan have det dejligt alle seks. Vi har jo ikke prøvet det før nogen af os, det med at møde andres børn, men det går rigtig godt, sagde Le Gammeltoft, der blev suppleret af Tommy Ahlers.

- De er i alderen fire til 13 år, så det er ret sjovt med den der kæmpe-familie. Jeg har selv fire søskende, så det er ret sjovt, når vi alle er sammen. Det føles om ikke som en stor familie, så derhenad.

Parret kunne samtidig fortælle, at de ikke skal holde juleaften sammen, men at de holder en ekstra jul 26. december. De bor heller ikke sammen officielt endnu, men tilbringer mere eller mindre alle dage sammen i de uger, hvor de ikke har børnene.