Stadil afslører ret unikt navn

Christian og Alice Stadil har efter nøje overvejelser fundet et navn til deres lille søn

Archibald Balthazar Bror Rosenkrantz Stadil. Det er navnet på det seneste skud på Stadil-stammen.

Den lille purk kom til verden i august og er Christian og Alice Stadils fjerde barn, og han deler ifølge Danmarks Statistik fornavn med kun ni andre danskere.

Ud over Archibald består Stadil-parrets børneflok af Winston på seks, Hamilton på fire og lillesøster Harper på tre, og derfor kaldte han lige som også på et navn, der var lidt specielt.

- Vi kunne ikke rigtig kalde ham Rasmus, når de andre har de navne, de har, siger Alice Rosenkrantz Stadil til Ekstra Bladet.

- Ikke fordi der er noget som helst i vejen med Rasmus...det passer bare ligesom ikke ind med de andres navne, siger hun.

Ifølge Alice Rosenkrantz Stadil gør de ret meget ud af at finde navne til børnene i familien.

- Det er en lang proces, og vi er gået efter de victorianske og lidt støvede navne. Archibald var faktisk Christians forslag. Jeg havde også Wilder og Columbus med i puljen, men vi valgte Archibald, fordi vi synes, at vores børn skal kunne blive det hele - trommeslager, statsminister eller skraldemand. Og det kan en Archibald, siger hun.

Mellemnavnet Balthazar deler den lille nyfødte med sine to brødre. De har også begge endnu et mellemnavn med B - og for Archibald blev det altså Bror.

Archibald Balthazar Bror Rosenkrantz Stadil er blevet formelt navngivet. Det har hans mor sørget for at gøre på nettet.

- Men han skal også døbes. Det skal ikke være mig, der gør, at der ikke er en ekstra engel, der holder øje med ham. Dåb er en dansk tradition, og den holder vi fast i, og det plejer at være en rigtig fin dag, siger Alice Rosenkrantz Stadil, der dog ikke har travlt med at komme i kirke med sin søn.

- Harper kunne selv gå op til døbefonden, og det kunne de to store næsten også. Så jeg forestiller mig, at vi holder barnedåb for ham en gang til foråret, når vi kan være ude på terrassen, siger hun.

Bare en uge efter fødslen af sit fjerde barn kunne Alice Rosenkrantz Stadil fremvise en flad mave. Læs om hendes Marabou-metode her:

