Stadil er blevet far til fire

Christian Stadil kan nu kalde sig far til fire.

Fredag morgen nedkom hans kone, Alice Brunsø med parrets fjerde barn - en lille dreng, som indtil nu bliver kaldt 'baby A'.

Det er på Instagram, at den nybagte mor fortæller den glade nyhed om familieforøgelsen.

'ENDELIG kom baby A...igår morges, og han er i den grad ventetiden værd. Vi er ovenud forelskede i ham, på en eller anden måde så jo flere børn jeg har født, jo hurtigere, hårdere og vildere rammer kærligheden Hans storesøster og brødre er vilde med ham og han passer perfekt ind i vores kaos af en kærlighedsfamilie', skriver hun.

Dagene op til fødslen af 'baby A' har Alice Brunsø lagt flere opdateringer ud om, at hun var gået langt over tid.

Hun prøvede med både zoneterapi, trampolin-hop og andre ting at få sat gang i tingene. Men på magiske vis kom 'baby A' lige på sin fødselsdag.

Hummel-bossen har også været på Instagram efter den lille ny arving er kommet til verden.

'Vi føler os meget lykkelige, heldige og priviligerede efter igår at have budt denne sunde og raske kraftkarl velkommen. Alice var fantastisk, fødte på under 40 minutter og vi var hjemme igen efter få timer, hvor resten af the gang kunne ønske det nye familiemedlem velkommen i flokken. Skal dog hilse at sige, at der er gang i den med 4 børn mellem 0-6 år. Som jeg skrev til en kollega i morges, så er det den ypperste ledelsesskole, hvor man af nødvendighed lærer at prioritere, organisere, lede og motivere'.

Christian Stadil og Alice Brunsø har i forvejen børnene Winston på fem, Hamilton på fire og lillesøster Harper på to sammen.

Se også: Christian Stadil skal være far til fire

I starten af året fortalte de, at de ventede nummer fire.

- Vi er mega glade - det er helt skørt! Det er ikke sindssygt velovervejet - det er bare ren kærlighed og lyst, der gør det. og så må det jo være en god idé, fortæller hun om den lille ny, der efter planen kommer til verden til juli, skrev Alice Brunsø på Instagram.