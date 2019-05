Stadil stopper: Tid til børn og business

Det bliver uden Christian Stadil, når 'Løvens hule' vender tilbage i sin femte sæson næste år.

Den 47-årige erhvervsmand og familiefar trækker sig fra investor-stolen af hensyn til sin voksende familie og egne forretninger.

Se også: Christian Stadil skal være far til fire

I stedet sætter Jacob Risgaard sig tungt i hans sted. På Risgaards cv står blandt andet medejer af online-butikken Coolshop samt andre virksomheder inden for bolig, software og robotter.

Ses efter 'job'

Christian Stadil, der med hustruen Alice Brunsø venter deres fjerde barn, udtaler på Facebook, at han har fået venner for livet i sine medinvestorer fra programmet

'Vi ses faktisk alle om et par uger, så uden at der behøver at gå melodramaturgi i den, så MANGE tak til Ilse, Birgit, Tommy, Jesper, Mia, Peter og Jan for at holde mine dårlige jokes ud', skriver han på Facebook.

Se også: Christian Stadil indlagt på Rigshospitalet: 'Alt er godt'

I en slet skjult kommentar bryster Hummel-bossen sig også over sine investeringer.

Christian Stadil er løven, der samlet set har investeret flest kroner - 7,7 millioner - og som har stået bag de to største, enkeltstående investeringer.

Jacob Risgaard glæder sig til at dele ud af sine erfaringer som virksomhedsejer i 'Løvens hule'. Foto: DR/Henrik Wagner G Photography 2018

DR’s pressemeddelelse om udskiftningen udtaler Jacob Risgaard, at det ikke lå i kortene, at han skulle blive virksomhedsejer.

- På trods af en skæv skolestart og lidt for meget ballade på Frederikshavns gadehjørner kom jeg tilbage på sporet, fordi jeg mødte nogle mennesker, der troede på mig.

Se også: DR afslører: Her er de nye eksperter i 'Løvens hule'

- Det gav blod på tanden, og nye idéer og investeringer blev med tiden til solide forretninger, siger han over for DR.