Stakkels Oliver: 'Det er FUCKING tidligt'

Oliver Bjerrehuus smiler fra øre til øre for tiden. Han er netop startet i nyt job som vært på morgenprogrammet Breakfast Club på den nystartede MTV Radio, hvor han i selskab med Rikke Gøransson guider folk sikkert gennem dagens tidligste timer.

Selvom de kun har været i æteren knap to uger, har programmet allerede skrabet 80.000 faste lyttere sammen, hvilket ifølge hovedpersonen selv er over alle forventninger.

- Nu kører vi fuldt på, det er jo en fuldstændig omvæltning af mit liv. Jeg har jo altid været den der, man lige lejer ind til en opgave og så ud igen, men jeg føler sgu, at jeg har fået en familie her, fortæller Oliver Bjerrehuus.

- Det er virkelig skønt. Jeg er megaglad for det. Jeg var lidt usikker i starten og var lidt bange for at knytte mig, men det er blevet rigtig skønt. Der er supergod energi, og Rikke er en super partner at have. Hun er simpelthen en morgensol.

Ikke alene har Oliver Bjerrehuus netop scoret nyt job - han har også fået en ny 'familie' med i købet. Foto: Mogens Flindt

Det har ikke været let for den 44-årige festabe at vænne sig til faste rutiner og tidlige mødetider, men det har ifølge ham selv været det hele værd.

- Det er virkelig dejligt at tage op og lave noget, fordi jeg også var ved at drukne i lavt selvværd og alle de ting der, så det er bare skønt. Det er fucking tidligt at komme op, men det er skønt, når man sætter første fod uden for døren.