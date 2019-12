Stangstiv 'Forsidefrue': Det stak helt af

Janni Ree har annonceret, at hun er færdig med 'Forsidefruer', fordi hun er uenig i klipningen, men det betyder ikke, at man kommer til at mangle hende på skærmen.

TV3's gratis streamingkanal, Viafree, har annonceret det nye program 'Divaer på discount', hvor Janni Ree bytter den røde løber ud med hverdagsprøvelser fra danskernes normale hverdag. Det sker sammen med datteren Nathalie, og hvis man skal tage Janni Rees ord for gode varer, så kan man godt finde popcornene frem.

- Det stikker helt af, siger Janni Ree til Ekstra Bladet og giver et eksempel fra de prøvelser, hun blev udsat for.

- Vi bliver sendt på en telttur eller campingtur, om man vil. Vi fik drukket en hel campingplads fulde. Vi snakker stangvisne, så jeg tænker 'åh nej, nu skal det sendes', griner Janni Ree.

Janni Ree med datteren Nathalie. Foto: Mogens Flindt

Egentlig var det ikke planen, at hun og resten af selskabet skulle blive så brølfulde, som det endte med. Men én drink har det med at tage den næste.

- Jeg skulle lave en punch, og jeg havde ikke helt styr på, hvor meget der skulle i. Så de voksne blev stangfulde og fik vist ikke helt taget sig af børnene, haha. Det var ret underholdende, siger hun og fortsætter:

- Det var slet ikke meningen, at det skulle ende sådan, men folk blev så glade for vores punch, så én bowle blev til flere, og så sejlede folk rundt i hawaiiskjorter.

Janni Ree giver den gas på en campingplads. Foto: Mogens Flindt

Det er dog ikke kun fest og farver, rigmandsfruen udsættes for. Der skal også tømmes toiletter.

- Man ruller afsted med en slags kuffert, men de havde ikke lige fortalt, at der var gammel afføring i, sukker hun og tilføjer.

- Det er noget andet end oppe i Vedbæk. Meget mere vil jeg ikke sige.

Janni Ree er kendt fra tv-programmet 'Forsidefruer'. Foto: TV3

Nu er det de færreste, der ligefrem drømmer om at drikke sig fuld med mor, men ifølge Janni Ree har hun og datteren et glimrende forhold, og de så tv-programmet som en mulighed for at få mere tid sammen som mor og datter.

- Vi har ikke så meget tid sammen mere, fordi hun læser til sygeplejerske, så derfor er det perfekt at lave noget tv sammen. Vi har det altid sjovt og har en god kemi. Det stikker altid af, siger Janni Ree.

'Divaer på discount' vises på Viafree og følger også Sigmund Trondheim og hans far.