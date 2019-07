Stephanie Star efter tv-succes: Sådan går det nu

- Jeg var træt af at ligne et freakshow!

Sådan slår den 52-årige Stephanie Star fast om sit udseende, indtil hun sidste år traf en afgørende beslutning. Hun ville stoppe med at få botox, fillers og lignende.

Hendes rejse mod et mere naturligt udseende - uden hårextensions, botox og falske negle - er blevet dokumenteret i DR3-programmet 'Plastikdronningen siger farvel', der er blevet de mest streamede på dr.dk.

Sidste program er netop blevet sendt, og siden er Star - der bærer det borgerlige navn Stephanie Daniela Cipua - druknet i positive tilkendegivelser fra danskere.

Stephanie Star med sin datter til premieren på 'Fifty Shades of Grey'. Foto: Jonas Olufson

Reimar: Hun ligner jo en forvokset hankat i ansigtet - skam jer!

- Jeg har våde øjne hver dag af glæde. Efter sidste afsnit 8000 beskeder på Messenger. Jeg kunne simpelthen ikke følge med, fortæller hun begejstret til Ekstra Bladet om sin tv-succes.

- Jeg er taknemmelig, men også meget overvældet. Jeg kan simpelthen ikke tage flere venner ind (på Facebook, red.), siger hun og tilføjer, at hun har været nødt til at hyre sig en assistent til at hjælpe sig.

Star, der blev landskendt i programmet 'Singleliv', glæder sig især over, at hun har fået mange henvendelser fra lærere, der gerne vil have hende ud at holde foredrag for børn og unge om de potentielle farer ved at få lavet kosmetiske indgreb.

- Der er så mange piger og kvinder, der er blevet ødelagt af det ikon, jeg var. Jeg er godt klar over det, og jeg undskylder også for det, siger hun.

Stephanie Star i programmet 'Plastikdronningen siger farvel'. Foto: DR

Ikke på Tinder

Til gengæld har den massive opmærksomhed ført til, at Stephanie Star har set sig nødsaget til at melde ud, at hun IKKE er at finde på Tinder eller er klar på Facebook-flirts.

- Jeg har simpelthen fået så mange tilbud, for jeg føler mig attraktiv, så tiltrækker man også folk, og de synes, jeg er ti gange mere sexet og stilet end tidligere, vurderer hun.

Nu drømmer hun om at lave endnu en serie i stil med den, der netop er slut på DR, og hun er også snart aktuel med en ny bog, der er skrevet i samarbejde med komikeren Thomas Wivel.

Og selvom det efterhånden er længe siden, at programmet er blevet optaget, holder Star fast i sin nye, naturlige stil.

Hun har lagt push up-bh'erne på hylden, ligesom hun accepterer sin rynker og linjer i ansigtet.

- Det hele er blevet klassisk og lækkert og luksuriøst, konstaterer hun.

Stephanie Star før hun droppede skønhedsbehandlingerne. Foto: Jonas Olufson

I sidste afsnit af 'Plastikdronningen siger farvel' ser man ellers, hvordan hun får botox i panden. Men det er der en forklaring på ifølge Star.

- Jeg fik det, fordi jeg lider af migræne, men det er lang tid siden, jeg har fået det. Jeg har ikke noget nu, lyder det.

I stedet glæder hun sig over, at man kan gøre meget positivt for sit udseende ved hjælp af sund kost, japansk lifting og begrænset indtag af alkohol.

